Choć Wielka Brytania przegrała rozgrywkę negocjacyjną, to Unia w wyniku brexitu także jest słabsza – straciliśmy ważne państwo, znaczący potencjał ekonomiczny, militarny, naukowy i – co nie mniej ważne – kulturowy. Jednak w związku z kolejnymi kryzysami, które spadły na Europę po brexicie – kryzys praworządności, pandemia, wojna w Ukrainie – większość stolic straciła odruch spoglądania na Londyn przy podejmowaniu decyzji. Czy więc teraz, kiedy do gry wraca Partia Pracy z umiarkowanie proeuropejskim rządem, wszystko może się zmienić?

Wybory parlamentarne w Wielkiej Brytanii: „Progresywny realizm” Partii Pracy

Krótka odpowiedź brzmi: nie; dłuższa: to możliwe, ale wymaga wysiłku obu stron. Laburzyści w sprawach unijnych zapowiadają raczej program minimum – w swym manifeście wykluczają starania o członkostwo w jednolitym rynku i unii celnej. Zamiast tego mówią o raczej skromnych planach osiągnięcia ułatwień w handlu, wspominając przy tym o dostosowaniu się do unijnych standardów weterynaryjnych, co miałoby ułatwić eksport mięsa, ale z całą pewnością nie przyniosłoby przełomu gospodarczego. Nie da się nie zauważyć, że część Partii Pracy była przeciwna członkostwu w Unii Europejskiej (głównie spauperyzowane okręgi robotnicze) i choć większość jej członków była za członkostwem we Wspólnocie, nie była – i chyba nie jest – to wizja akceptowana przez całą partię.

Z polskiego punktu widzenia najważniejsza jest obecna w programie laburzystów propozycja formalizacji współpracy z Unią w zakresie bezpieczeństwa i polityki zagranicznej. W swoim tekście w „Foreign Affairs” David Lammy, przyszły minister spraw zagranicznych w nowym rządzie, zapowiada złożenie Unii propozycji podpisania paktu o bezpieczeństwie, choć nie podaje szczegółów. Mówi też o pogłębieniu relacji dwustronnych z krajami europejskimi w obszarze bezpieczeństwa – z nazwy wymienił Polskę, Francję, Niemcy i Irlandię.

Lammy pisze o swojej szerszej koncepcji nowej polityki zagranicznej Wielkiej Brytanii jako o „progresywnym realizmie” – to znaczy akceptacji mało już uprzywilejowanego miejsca kraju w nowym świecie, w którym nie jest on mocarstwem. Progresywny realizm ma pozwolić na zabieganie o brytyjskie interesy, ale także o wartości, które uważa za postępowe: prawa człowieka, przeciwdziałanie zmianie klimatu, demokrację. Za swój wzorzec podaje laburzystowskiego ministra spraw zagranicznych Ernesta Bevina z okresu zaraz po II wojnie, który stoi za stworzeniem NATO (to on, według Lammy’ego, przekonał prezydenta Harry’ego Trumana do dania sojusznikom mocnych gwarancji bezpieczeństwa). To dobry sygnał w kontekście ewentualnego słabnięcia zaangażowania Amerykanów w NATO.

Co w tej sytuacji mogłaby więc zrobić Unia Europejska?

Osiem lat temu, po brytyjskim referendum, Unia była w szoku. Szybko się jednak pozbierała i przygotowała strategię pod kierunkiem wybitnego dyplomaty Michela Barniera. Zaproponował on twardy kurs i utrzymał wobec niego jedność stolic, choć wydawało się to mission impossible. Dziś jednak sytuacja jest inna. Mniej chyba musimy udowadniać Wielkiej Brytanii (a właściwie nie jej, tylko exitowcom z różnych krajów) sensowność Unii, a bardziej powinniśmy myśleć o budowaniu sojuszu w świecie, w którym Zachód, demokracja i poszanowanie prawa międzynarodowego tracą na atrakcyjności.