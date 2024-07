Po wyborach Partia Pracy niemal na pewno stworzy samodzielny rząd, na czele którego stanie jej lider, Keir Starmer.



Wybory w Wielkiej Brytanii: Partia Konserwatywna pogodzona z klęską. Walczy, by ograniczyć jej rozmiary

Dzień przed wyborami torysi ograniczają się już jedynie do walki o to, by zmniejszyć rozmiary porażki i zdobyć wystarczająco wiele mandatów, by być skuteczną opozycją - pisze Reuters.



- Jestem całkowicie pogodzony z tym, jak wyglądają dziś sondaże, które oznaczają, że jutro będziemy prawdopodobnie świadkami zdobycia miażdżącej większości (przez Partię Pracy), największej większości, którą ten kraj widział - powiedział w rozmowie z BBC sekretarz stanu ds. pracy i emerytur, Mel Stride.



- To co się liczy dziś, to jaką opozycję będziemy mieć, jaką zdolność kontrolowania rządu będzie mieć parlament — dodał.