W dodatku po sejmowym wystąpieniu Mraza w mediach zaczęły się pojawiać nagrania poszczególnych rozmów z przedstawicielami byłego kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości, zupełnie nie wiadomo skąd. Polacy mogli więc na własne uszy usłyszeć, jak pisano strategię umarzania niewygodnych dla ekipy Ziobry śledztw, jak przygotowywano się do potencjalnych przesłuchań przed komisją śledczą, jak ludzie Ziobry obmawiali swego głównego wroga w obozie Zjednoczonej Prawicy – byłego premiera Mateusza Morawieckiego. Wszystko to bardziej przypominało przygotowywanie jakichś szemranych interesików niż plan pomocy ofiarom przestępstw.

Czy PiS jest w stanie się wytłumaczyć z afery z Funduszem Sprawiedliwości?

PiS znalazł się w pułapce. Z jednej strony czasem podwładni Jarosława Kaczyńskiego tłumaczą, że nie mieli wpływu na to, co się działo w Ministerstwie Sprawiedliwości. Tyle tylko, że to sam Kaczyński jako lider Zjednoczonej Prawicy ponosi polityczną odpowiedzialność za wszystko, co się działo w ciągu ośmiu lat jej rządów. Poza tym politycy Suwerennej Polski Zbigniewa Ziobry startują z list PiS do Parlamentu Europejskiego.

Afera jest zbyt oczywista, by się bronić. W dodatku PiS nie ma żadnego pomysłu, jak może to zrobić. Sprawcy zostali poniekąd złapani za rękę na wypompowywaniu przez ludzi Ziobry setek milionów złotych z Funduszu Sprawiedliwości. Nawet jeśli wyborcy uznają, że akcja ma charakter politycznej zemsty czy politycznego ataku na PiS, to właściwie niczego to nie zmienia. Elektorat PiS może się zdemobilizować, widząc skalę finansowych nadużyć w latach 2015–2023 – od marnotrawstwa milionów na wybory kopertowe, przez niejasne transakcje wokół Orlenu, różne Wille+, aż po Fundusz Sprawiedliwości. Zarzuty, jakie dziś stawia Zbigniew Ziobro, że to Platforma jest skorumpowana, raczej dowodzą, że nie potrafił jej nic udowodnić przez osiem lat rządów jako prokurator generalny. Pytanie, który z czynników okaże się silniejszy: obrona krzyży, które chce zdejmować w Warszawie wiceszef PO Rafał Trzaskowski, czy obrzydzenie tą aferą.

Z kolei wyborcy koalicji rządzącej, szczególnie PO, mogą się poczuć zmobilizowani, by dokonać wysiłku, pójść zagłosować i ukarać PiS. I by nie miał on satysfakcji z kolejnej z rzędu wygranej na punkty.