Po pierwsze, czy Rosja ma intencje wyruszenia przeciwko Polsce (Europie) z wielką ofensywą lądową, czy taka leży w interesie Rosji. Wbrew wielu alarmistycznym poglądom nic na to nie wskazuje. Przykład Ukrainy jest tu całkowicie bezużyteczny. Wobec Ukrainy Rosja miała pretensje terytorialne, często je ogłaszała i taką inwazję zapowiadała. A to ze znanych powszechnie powodów historyczno-ideowych. Rosja ich nie ukrywa. Czy Moskwa ma pretensje terytorialne lub domaga się „denazyfikacji” władz w Polsce? Nic o tym nie wiadomo. Putin, niczym Hitler na Polskę, miał apetyt na Ukrainę i postanowił go zaspokoić. Hitler w sensie podboju miał ochotę na więcej, Putin nie, choć uwielbia straszyć.

Po drugie, czy Rosja ma zdolności wojskowe przeprowadzenia takiej inwazji. Doświadczenie wojny przeciwko Ukrainie pokazuje, że są one niewystarczające. Ukraina musi się bronić na froncie długości 1200 km, a przecież Rosji nie udało się nawet przekroczyć linii Dniepru. Gdyby Rosja zaczęła gromadzić wojsko w celach takiej ofensywy na niewielkim terytorium obwodu kaliningradzkiego czy zachodniej Białorusi (gdyby ona je przepuściła), skończyłoby się masakrą na trudną do wyobrażenia skalę. Jej żołnierze byliby łatwym celem uderzeń artylerii dalekiego zasięgu i z powietrza. Wolę uniknąć literackiego naturalizmu w opisie tego, jak by to wyglądało.

I po trzecie, czy Rosja chce wielkiej wojny z sojuszem atlantyckim. Wszakże klasyczna agresja, na większą skalę, właśnie to by oznaczała. Ze względu na dysproporcję sił taka wojna skończyłaby się klęską Rosji i Putin publicznie się od tego odżegnuje. Upływ czasu będzie ten stosunek sił jedynie pogarszał na niekorzyść Rosji.

Jak Polska powinna się zbroić wobec zagrożenia ze strony Rosji?

Zmiana na stanowisku ministra obrony w Rosji wskazuje, że idzie ona w kierunku „jednolitej doktryny obronnej” komisarza Michaiła Frunzego (zastąpił Lwa Trockiego) z okresu międzywojennego. Chodziło o połączenie w jedną całość potencjału gospodarczego, militarnego i społecznego Rosji. I był w tym sens obronny, bowiem miało jej to pomóc przetrwać czas okrążenia po rewolucji. W dłuższej perspektywie sprawdziło się jednak słabo, bo przecież Niemcy łatwo doszli pod Moskwę, a ostatecznie przegrali głównie wskutek własnych błędów.

Wobec zagrożenia ze strony Rosji trzeba się przygotowywać i zbroić na wiele sposobów, ale z uwzględnieniem jej rzeczywistych ambicji i możliwości oraz kontekstu geostrategicznego. Tarcza czy linia, o której tu mowa, zapowiada się w tej chwili koncepcyjnie jako wprawdzie nowoczesna, lecz historyczna rekonstrukcja. Szybciej, niż myślimy, może stać się chętnie odwiedzanym przez turystów militarnym skansenem, nawet jeśli dziś naszpikowanym elektroniką. I trzeba dodać, że gdyby rzeczywiście miała mieć sens, musiałaby biec także wzdłuż granicy z Ukrainą. Zgodzimy się chyba, że Rosja mogłaby z ofensywą lądową ruszyć przeciwko Zachodowi tylko wtedy, gdy położy na łopatki Ukrainę, na co na szczęście z naszą i Bożą pomocą się nie zapowiada. A także wzdłuż granicy z Litwą, aby Rosja nie mogła obejść „Tarczy” jak Niemcy linii Maginota.