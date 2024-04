Kto jest największym wygranym niedzielnej elekcji?

Wystarczyło popatrzeć na miny w sztabach wyborczych, by domyślić się, że nie była to PO. Donald Tusk jako pierwszy ze wszystkich liderów wyszedł do mediów, ale właśnie dlatego, że rozumiał, iż musi nadać swoją narrację rzekomo najważniejszemu wydarzeniu tej elekcji, czyli zwycięstwu Rafała Trzaskowskiego.

Prawda jednak jest taka, że powody do radości mieli politycy PiS, szczególnie Jarosław Kaczyński. Oczywiście, jego partia straci władzę w kilku sejmikach, ale jednak to ona zwyciężyła, co daje mu moralne i polityczne prawo do ogłoszenia, iż PiS nadal się liczy w politycznej grze i że wszyscy potencjalni rebelianci powinni dwa razy się zastanowić, nim zaczną kontestować jego przywództwo. Tym zwycięstwem zalał ich usta betonem i oddalił wszelkie próby secesji lub wewnątrzpartyjnego buntu.

By „krajobraz po bitwie” był pełny, należy wspomnieć o wyniku Trzeciej Drogi. Władysław Kosiniak-Kamysz i Szymon Hołownia mogą być relatywnie usatysfakcjonowani – zwłaszcza w obliczu ataku, jaki przypuściły na nich w czasie kampanii środowiska lewicowo-liberalne. Daje to PSL i PL 2050 podstawy do dobrego samopoczucia i patrzenia z optymizmem na wybory do PE (nawet jeśli akurat do boju o Brukselę nie pójdą razem).

Na koniec Konfederacja – opłacił się jej sojusz z Bezpartyjnymi (choć chyba lepiej byłoby używać przymiotnika „bezideowymi”) Samorządowcami. Ugrupowanie uchroniło się przed klęską, która była możliwa po ostatnich wewnętrznych zawirowaniach i rozstaniu z Januszem Korwin-Mikkem oraz jego środowiskiem. Dla Konfederacji były to najtrudniejsze wybory, a nadchodząca elekcja europarlamentarna powinna być dla niej łatwiejsza.

Ogólna refleksja dotycząca niedzielnej bitwy o samorządy brzmi następująco: nikt nikogo nie anihilował, nikt jednak nie może być pewnym swojej pozycji w przyszłości. Większość narzędzi do uprawiania polityki mają partie rządzące, szczególnie PO, ale PiS – choć zranione – nadal jest groźne. Przed nami starcie o Brukselę, które będzie – podobnie zresztą jak niedzielna elekcja – jedynie przygotowaniem do najważniejszej konfrontacji, czyli wyborów prezydenckich. To w nich dopiero rozstrzygnie się los poszczególnych partii, ale także kraju.