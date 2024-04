Donald Tusk o wynikach wyborów samorządowych: 15 października powtórzył się w kwietniu

Ta droga do tego, żeby demokracja była w Polsce naprawdę silna, żeby mieć absolutną pewność, że populiści spod znaku PiS nie wrócą do władzy, nie będzie prosta Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy

- Być może niektórzy myśleli, że będzie łatwiej. To że udało nam się odbić główne województwa, to że w miastach PiS, nasz główny oponent, poniósł spektakularną klęskę, to nie znaczy, że ta droga będzie łatwa. Nic nie będzie łatwe — dodał.



- Wielka radość, ale również wzruszenie. Dla chłopaka, który się urodził w Warszawie, tu wychował, to zaufanie warszawianek i warszawiaków jest czymś co buduje. Dziękuję wam bardzo, mam nadzieję, że was nie zawiodę - mówił z kolei Trzaskowski.



Trzaskowski podziękował za wsparcie Donaldowi Tuskowi. - Ta droga do tego, żeby demokracja była w Polsce naprawdę silna, żeby mieć absolutną pewność, że populiści spod znaku PiS nie wrócą do władzy, nie będzie prosta. Kolejny krok został na tej drodze zrobiony — dodał.



Trzaskowski podziękował m.in. swojej żonie. - Gosiu, dziękuję ci bardzo. Wreszcie będę mógł wrócić na należne mi miejsce. Przy kuchni — zażartował Trzaskowski nawiązując do wpadki z wyborczego spotu, w którym prezydent stolicy siedział przy stole a jego żona stała przy kuchennym blacie.



- Wielkie gratulacje dla wszystkich kontrkandydatów którzy startowali w Warszawie: za wasz wynik, za determinację - mówił też prezydent Warszawy dodając, że kampania wyborcza w Warszawie była merytoryczna.