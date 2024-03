Czytaj więcej Dyplomacja Tych ambasadorów chce odwołać Radosław Sikorski? Jest lista Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski podjął decyzję o zakończeniu misji ponad 50 ambasadorów RP. Onet nieoficjalnie ujawnił niektóre nazwiska z listy.

Jaką politykę wobec nominacji ambasadorskich przyjmie Radosław Sikorski?

Tymczasem w wyniku wyborów zmieniła się większość parlamentarna. Nowy minister może co prawda pozostawić w resorcie wiceministra czy politycznego ambasadora, polityka rządzi się jednak innymi prawami niż służba zagraniczna, będą to więc raczej wyjątki. W systemie wprowadzonym w 2021 roku kryterium oceny ambasadora nie jest to, czy wykonuje on swoją pracę dobrze czy źle, tylko to, czy ma on poparcie większości parlamentarnej.

Ogłaszając wymianę ambasadorów, minister Radosław Sikorski postępuje zgodnie z literą i duchem obowiązujących przepisów. Nasuwa się pytanie, czy będzie on chciał korzystać z systemu łupów stworzonego przez poprzedników, czy też powróci do zasady, że ambasadorami zostają dyplomaci. Wątpliwości te mogłaby rozwiać nowelizacja ustawy o służbie zagranicznej.