Izraelscy eksperci zaangażowani w prace Elrom Center, think tanku powołanego przez dowództwo wojsk lotniczych przy uniwersytecie w Tel Awiwie, ocenili skuteczność pierwszej rosyjskiej salwy rakietowej wymierzonej w ukraińskie obiekty. Ich zdaniem Rosjanie w momencie pierwszego ataku nie musieli działać pod presją czasu i mogli skutecznie, w okresie poprzedzającym uderzenie, zlokalizować cele, które zamierzali zniszczyć. Pierwszego dnia wojny wystrzelili 100 rakiet balistycznych i manewrujących. Izraelscy eksperci poddali drobiazgowej analizie 21 uderzeń na ukraińskie lotniska. Jak zauważyli: „wydaje się, że w porównaniu ze standardową dokładnością zachodniej amunicji naprowadzanej za pomocą GPS wskaźniki celności rosyjskich rakiet są niskie – celność bezpośredniego trafienia wynosiła 50–60 proc. na ok. 10 m i 30–40 proc. na poziomie 30–50 m”. W praktyce oznaczało to, że „trafienie w lotnisko” nie musiało i często nie prowadziło do uszkodzenia pasów startowych, nie mówiąc już o zniszczeniu całego obiektu.

Rosjanie mają liczne problemy z atakowaniem celów

Eksperci brytyjskiego think tanku RUSI, oceniając skuteczność rosyjskiego ostrzału rakietowego, zauważyli, że ok. 90 proc. ukraińskich mobilnych systemów obrony przeciwrakietowej (pochodzących głównie z czasów sowieckich, a zatem przestarzałych) nie zostało obezwładnione. Co zresztą wyjaśnia, dlaczego – mimo znacznej przewagi – nie udało się Moskalom osiągnąć dominacji w powietrzu. Notabene, jak zauważyli, wbrew potocznemu przekonaniu o niezwykłej skuteczności rosyjskich służb wywiadowczych, mieli oni problemy z lokalizacją celów ataków, czego potwierdzeniem jest uderzenie w czasie pierwszych 48 godzin w obiekty od wielu lat niepełniące funkcji wojskowej. Problemy z namierzaniem celów potęgowane były opóźnieniami w podejmowaniu decyzji przez silnie scentralizowany system rosyjskiego dowodzenia, co jeszcze utrudniało ocenę skuteczności ataków i ewentualne ich powtórzenie.

W pierwszych dniach wojny amerykański wywiad szacował, że tzw. wskaźnik awaryjności rosyjskich rakiet, w szczególności wystrzeliwanych z samolotów, wynosił nawet 60 proc. Ian Williams, ekspert think tanku CSIS, autor raportu na temat „wojny rakietowej Putina”, zwrócił uwagę na to, że w przypadku niektórych ataków, np. na lotnisko Ozerne, rakiety w ogóle nie dosięgnęły celów. Nie oznacza to, że Rosjanie powstrzymają się od atakowania CPK, ale nie przecenialibyśmy ich skuteczności. Będą też musieli dokonywać wyborów celów ataku, bo w obliczu ograniczeń ilościowych nie są w stanie uderzyć na każdy cel.

Czym się różni polska obrona powietrzna od ukraińskiej

Osobną kwestią jest skuteczność ukraińskiej obrony przeciwrakietowej, której nie można uznać za najlepiej funkcjonujący w skali świata system, a także trzeba pamiętać o istotnych ograniczeniach jego funkcjonowania, które są wynikiem braków sprzętowych i oszczędności budżetowych przed wojną. Ale mimo to, jak oceniali eksperci estońskiego International Centre of Defence and Security, w maju 2023 r. ukraińska obrona powietrzna była w stanie przechwycić 90 proc. rosyjskich rakiet manewrujących, niemal 80 proc. rakiet balistycznych i 100 proc. rakiet balistycznych, które atakowały cele bronione przez systemy Patriot.