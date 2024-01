Na naszych oczach Polska osiąga sukces

W 2024 r. mija 35. rocznica powstania III Rzeczypospolitej. Trudno jest mi sobie wyobrazić obchody ponad podziałami. Dla jednych ta nazwa jest niemal znienawidzona, dla innych jest synonimem cudu. Dla mnie i dużej części mojego pokolenia to po prostu określenie epoki naszego państwa, trwającej od 1989 r.

Możemy, a nawet powinniśmy różnie oceniać ten okres, obiektywnie nie był idealny. Cały czas nasze państwo jest na dorobku, przez wiele lat, podobnie jak w przypadku innych rozwijających się, wpływ na wzrost naszego PKB miały także przelewy od polskich emigrantów, którzy przesyłali swoje pieniądze, inwestując w kraju. Według danych Światowego Banku w 1990 r. nasze PKB było na poziomie ok. 66 mld dolarów, a według ostatnich dostępnych z 2022 – ponad 688 mld. Ktoś powie, że to tylko liczby, ważne jest jednak to, że wzrost PKB to nie tylko powód do radości dla naszych analityków, ale, jak podkreślają ekonomiści, realna poprawa codziennego życia społeczeństwa, co nie jest zawsze zasadą w przypadku tego wzrostu. Czy będziemy to potrafili pokazać światu?

Czytaj więcej Historia Wojna hybrydowa podporucznika Palucha Powstanie wielkopolskie zakończyłoby się wielkim fiaskiem, gdyby nie grupa wojskowych, na czele których stali m.in. Mieczysław Paluch i Bohdan Hulewicz – skonfliktowani z politycznymi przywódcami powstania.

Nie wolno nam jednak upijać się sukcesem. Ciągle trzeba przypominać, że jednym z największych wyzwań, jakie stoją obecnie przed Polską, jest jej kryzys demograficzny. Spadająca liczba urodzeń stawia pod znakiem zapytania rozwój kraju. Należy skupić się na zagrożeniach, które mamy tu i teraz, a nie ciągle rozdrapywać stare rany.

II Rzeczpospolita budowała się na zwycięstwach. Przykładem rocznica wiktorii wiedeńskiej

Za każdym razem, kiedy przechodzę obok krakowskich Błoń, mam w głowie fotografie z 1933 r., kiedy to Józef Piłsudski odbierał defiladę kawalerzystów z okazji 250. rocznicy wiktorii wiedeńskiej. O ile ocena II Rzeczypospolitej jest ambiwalentna i wciąż pobudza do żywej dyskusji, to nie można odebrać tamtej Polsce tego, że potrafiła wychować pokolenia, które wiedziały, jak ważna jest niepodległość.

Osoby wychowane w okresie międzywojennym były pierwszymi od wielu lat, które zobaczyły wolną ojczyznę i to właśnie one w chwili najcięższej próby nie poddały się, pozostając wiernymi swoim ideałom. Czy my dzisiaj tak kształtujemy następne pokolenia, pielęgnując wewnętrzną wolność i miłość do niepodległej z zachowaniem pamięci o największych zwycięstwach?