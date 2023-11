Trudno o większe celebrowanie beznadziejności towarzyszącej żegnaniu duszy na ostatniej drodze do nieba niż to, co dominowało i nadal „obowiązuje” w Polsce. Próżno tu szukać jakiejkolwiek nadziei kończącej ziemskie cierpienia, którą mój kochany tata żywił, kiedy odszedł jego ciężko chory brat.

Wszystko się nam pomieszało

Myślę, że pewnych rzeczy nie zatrzymamy. Ale jeśli chcemy uratować to, co nasze, musimy odwołać się do tradycji niosących nadzieję i skończyć z kultem beznadziejności i nadmuchanej powagi, które wyrażają się w kolejnych absurdalnych obchodach na wesoło rocznic powstania warszawskiego pod pomnikiem dziecka z karabinem maszynowym.

Jeśli jakiś dzień zasługuje na żałobę i ciszę, a nie radosne koncerty, to właśnie 1 sierpnia. Pełne wigoru śpiewy winny rozbrzmiewać w całym kraju w rocznicę zwycięskiego powstania wielkopolskiego, a okraszają najbardziej tragiczną decyzję w dziejach XX-wiecznej Polski. Wszystko się nam pomieszało, ale jedno jest pewne: naród nie chce się dłużej smucić.