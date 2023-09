To nie może przesłonić tego, że na granicy z Białorusią może być niespokojnie, a służby tego kraju mogą mieć pokusę, aby wpływać na proces wyborczy w Polsce. Najbardziej ekstremalny scenariusz przewiduje doprowadzenie przez nich do wymiany ognia z polskimi pogranicznikami lub zamachów bombowych na infrastrukturę graniczną – to mogłoby skutkować wprowadzeniem stanu wyjątkowego i przesunięciem wyborów. Bardziej prawdopodobna może być próba skompromitowania systemu ochrony przebywających tam naszych żołnierzy. W tym celu Białorusini i Rosjanie od Wagnera mogą wykorzystać bezzałogowe statki powietrzne, które krążą przy granicy. Mogą się pokusić o przelot nad granicą, aby zarejestrować np. obraz obozowiska wojskowego. Na Białoruś został przecież skierowany zespół rozpoznania powietrznego Grupy Wagnera, a szkolenia odbywają się w ośrodku w Berezie Kartuskiej.

Zapytaliśmy Straż Graniczną, ile odnotowała przypadków przekroczenia polskiej granicy przez bezzałogowce? Por. SG Anna Michalska odesłała nas do Dowództwa Operacyjnego. Jego rzecznik ppłk Jacek Goryszewski stwierdził, że to informacja tajna. Czy to oznacza, że takie incydenty mają miejsce?