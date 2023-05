Zuzanna Dąbrowska: Projekt o TK to śrubokręt Ziobry

– Dogadali się – uznali posłowie opozycji. A to oznaczało przyjęcie projektu przez komisję czyli zgodę w obozie władzy na operację okrojenia pełnego składu sędziów TK. A co najważniejsze – potwierdzałoby polityczne porozumienie PiS i Suwerennej Polski.

Czy głosowania podczas posiedzenia komisji świadczą o tym, że naprawdę deal został zawarty? Poseł Tadeusz Cymański (SP) oświadczył, że chodzi mu o „prawo dla człowieka” i skłonienie TK do sprawnego postępowania. – Gdyby Trybunał chciał sprawnie pracować, toby pracował – ripostował Tomasz Zimoch z Polski 2050.

Czy owo porozumienie ZP przetrwa przez cały czas potrzebny do procedowania projektu? Pokaże to postawa sędziów 31 maja, ale to nie będzie koniec. Jeśli obozowi władzy uda się projekt przegłosować po czwartkowej debacie plenarnej, trafi on do Senatu, który na decyzję ma miesiąc. Potem trzeba ewentualne weto Senatu odrzucić. A to będzie już lipiec i finisz formowania list wyborczych. I o to właśnie chodzi Suwerennej Polsce, która przez cały ten czas będzie dysponować instrumentem do dyscyplinowania PiS i prezesa Jarosława Kaczyńskiego.

Podczas obrad komisji poseł Lewicy Krzysztof Śmiszek cytował uzasadnienie sprzed kilku lat, w którym PiS doprowadził do rozszerzenia pełnego składu orzekającego TK. – PiS z 2015 roku nie zgadza się z PiS z 2023 roku – wytykał Śmiszek i złożył wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu, podobnie jak posłowie KO. – A może od razu zmniejszycie skład do jednoosobowego i Julia Przyłębska sama będzie podejmowała decyzje, jakie chcecie? – pytała Barbara Dolniak (KO).

Wniosek o odrzucenie projektu przegrał jednym głosem. I to jest obecna miara dla większości parlamentarnej.