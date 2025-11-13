Z tego artykułu się dowiesz: Dlaczego partia Sławomira Mentzena, Nowa Nadzieja, stoi przed groźbą delegalizacji?

Jakie działania podjęła Nowa Nadzieja w związku z problemem niespełnienia wymogów formalnych?

Co jest główną przyczyną problemów Nowej Nadziei z Państwową Komisją Wyborczą?

Jakie mogą być konsekwencje wizerunkowe dla Nowej Nadziei i jej liderów?

„Jesteśmy partią ludzi biorących odpowiedzialność za własne życie. Tacy ludzie są nadzieją na to, że zatrzymamy Imperium Zła, ochronimy wolność, własność i sprawiedliwość oraz przywrócimy normalność!” – oświadczył w 2022 r. Sławomir Mentzen. Ogłosił, że kierowana przez niego partia, założona w przeszłości przez Janusza Korwin-Mikkego pod nazwą KORWiN, będzie odtąd nazywać się Nowa Nadzieja.

Wówczas Sławomir Mentzen nie był nawet posłem. Dziś jest jednym z liderów Konfederacji, w skład której wchodzą Nowa Nadzieja i Ruch Narodowy. Ma też za sobą udaną kampanię prezydencką, w której zajął trzecie miejsce z wynikiem 14,8 proc. Wkrótce może jednak zostać bez partii. Jak ustaliła „Rzeczpospolita”, już 21 listopada Nowa Nadzieja może zostać wykreślona z rejestru partii politycznych.

Problemy Nowej Nadziei wiążą się z niezłożeniem sprawozdania finansowego za ubiegły rok

To konsekwencja niezłożenia sprawozdania finansowego za ubiegły rok, o czym jako pierwsza w maju poinformowała „Rzeczpospolita”. Napisaliśmy, że spośród 97 partii działających w Polsce tego obowiązku nie dopełniło siedem, na co miały czas do 31 marca. Cztery z nich mają nazwy niewiele mówiące opinii publicznej: Organizacja Narodu Polskiego – Liga Polska, Porozumienie Samorządowe, OK Polska i Zdrowa Polska. Te bardziej znane to Rodacy Kamraci, założeni przez przebywających obecnie w areszcie patostreamerów Wojciecha O., pseudonim „Jaszczur”, i Marcina O., a także Nowa Nadzieja oraz KORWiN.