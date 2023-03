– O ile działania wojenne możemy z pewnym wyprzedzeniem przewidzieć, o tyle w atakach hybrydowych, w atakach asymetrycznych, destabilizacji i wyniszczeniu potencjału państwa nie będzie czerwonych flag, nie będzie znaków ostrzegawczych. Jedyną metodą właściwego przeciwdziałania jest zwiększenie odporności, w tym ochrony ludności – uważa Jacek Siewiera, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

Jego zdaniem odporność państwa to nie tylko jest kwestia schronów. – To właściwy system dowodzenia, zaawansowane i zintegrowane środki łączności, dostęp do infrastruktury energetycznej i komunikacyjnej, zdolności logistyczne, rezerwy strategiczne i system ochrony ludności – definiował to pojęcie, które nie funkcjonuje w polskim obiegu prawnym, w trakcie I Kongresu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej Odporność 2023 zorganizowanego przez InfoSecurity24.

Zdaniem wiceministra obrony narodowej Marcina Ociepy, który jest jednocześnie przedstawicielem przy Komitecie ds. Odporności NATO, w obliczu rosyjskiego zagrożenia „kwestia odporności urasta do rangi racji stanu państwa i bez niej trudno w ogóle mówić o bezpiecznym państwie”.

Jego zdaniem silna armia, policja, straż pożarna, straż graniczna i służby specjalne razem wzięte, a także odporność administracji i społeczeństwa są dwiema stronami tej samej „tarczy, która chroni Rzeczpospolitą”. Zatem, uważa, powinny zostać dokończone prace nad ustawą o ochronie ludności, a także rozstrzygnięty kształt Rządowego Centrum Bezpieczeństwa jako narodowego koordynatora odporności, a także powstać Narodowa Strategia Odporności. Ociepa wskazuje też, że powinny zostać wypracowane systemowe rozwiązania dla konkretnych wyzwań takich jak bezpieczeństwo żywnościowe, łączność administracji czy zdolność do ratowania masowej liczby ofiar.

Płk Konrad Korpowski, szef Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, które rozwija tematykę odporności w Polsce oraz reprezentuje kraj w kontaktach międzynarodowych, zwraca uwagę, że zapisana w Strategii Bezpieczeństwa Narodowego z 2020 roku kwestia budowania odporności państwa, nie znalazła odzwierciedlenia w kluczowych dokumentach regulujących problematykę bezpieczeństwa RP – ani w ustawie o obronie ojczyzny, ani w żadnej wersji projektu ustawy o ochronie ludności. Dlatego RCB przygotowało Koncepcję Kompleksowego Wzmacniania Odporności. Korpowski zdefiniował to pojęcie jako zdolności państwa do radzenia sobie z niekorzystnymi zdarzeniami i zagrożeniami, a także zdolności do efektywnej odbudowy po ich wystąpieniu. Jego zdaniem kompleksowa odporność państwa „nie znaczy scentralizowana, zarządzana jedynie odgórnie”. – Jednym z ważniejszych aspektów takiego podejścia winna być udoskonalona współpraca pomiędzy podmiotami rządowymi oraz pozarządowymi – uważa pułkownik Korpowski.

Tymczasem dzisiaj nie ma porozumienia w sprawie przyjęcia ustawy o ochronie ludności. Niektóre jej zapisy budzą kontrowersje, np. o likwidacji RCB, o czym pisaliśmy w „Rzeczpospolitej”. Symptomatyczne jest to, że w kongresie na temat odporności państwa nie uczestniczył nikt z kierownictwa MSWiA. To świadczy o tym, jak daleko nam jeszcze do budowania fundamentów wzmacniania państwa.