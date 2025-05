Tylko, że to tak nie działa. Dopóki da się pożyczyć pieniądze, dopóty politycy – solidarnie z prawa i z lewa – zamiast racjonalizować wydatki, będą dalej zadłużali państwo. I nie powstrzyma ich konstytucyjna bariera 60 proc. PKB.

Od lat przecież demontują nie tylko bezpieczniki formuły wydatkowej, a przede wszystkim zmieniają krajową definicję długu, formalnie „wyjmując” z niego kolejne fundusze celowe. Owszem Brukseli raportują prawdziwy dług, ale w kraju mydlą sobie i wyborcom oczy, by nie musieć ciąć budżetu, ale samemu nie trafić za łamanie konstytucji przed Trybunał Stanu. Jak tak dalej pójdzie, to do długu publicznego będą kiedyś zaliczać tylko co trzecią złotówkę pożyczoną przez państwo.

Prawda jest taka, że w przyszłym roku przekroczymy ową 60-procentową konstytucyjną granicę. A dług będzie przyspieszał, na horyzoncie widać 100 proc. Do ministra finansów spływać będą kolejne gigantyczne faktury za uzbrojenie. Politycy licytują się, kto więcej na nie wydał.

5 proc. PKB na obronę? OK. Nie chcemy przecież stać się częścią imperium Władimira Putina. Konieczność wydania gigantycznych pieniędzy na to, by nasze państwo przetrwało, oznacza jednak, że na inne cele będzie ich mniej. Trzeba wybierać, które wydatki kontynuować, a których nie, i które podatki raczej podwyższać, niż je obniżać. Poważni politycy powinni mówić obywatelom prawdę, nawet jeśli ona jest gorzka, a nie traktować ich jak dzieci, nieprawdaż?

Dlaczego pożyczanie staje się coraz droższe

Własnym wyborcom można mydlić oczy, ale dużo trudniej inwestorom finansowym. Rynki są okrutne: gdy widzą, że wydatki danego kraju na obsługę długu błyskawicznie rosną i może on mieć z tym trudności, żądają coraz większej premii za ryzyko. Dlatego dziesięcioletnie obligacje gigantycznie zadłużonych Stanów Zjednoczonych mają obecnie rentowność bliską 5 proc.

No, ale polskie dziesięciolatki mają jeszcze większą: 5,5-proc., choć w pandemicznym roku 2020 niewiele przekraczała 1 proc. Koszt długu wystrzelił, gdy na całym świecie banki centralne zaczęły walkę z nadmierną inflacją. I staje się coraz większym problemem, także w Polsce.