Rosną potrzeby pożyczkowe

Wszystkie zapowiadane przez Komisję Europejską programy i fundusze bazują na rosnących wspólnych ramach zadłużenia europejskiego, które jak każde racjonalne wymaga spłaty. Oznacza to więc bądź zwiększone podatki i opłaty przekazywane z poszczególnych krajów lub/i ograniczenie wydatków, w tym na ochronę zdrowia, opiekę społeczną, naukę czy edukację. Wszystkie większe kraje europejskie są jednak już obciążone wysokimi daninami i wydatkami społecznymi sięgającymi ok. 20 proc. ich PKB. Po ich „urealnieniu”, czyli wprowadzeniu nowych podatków oraz zmniejszeniu innych wydatków, wydatki na obronę mogą więc być wyższe niż na dziedziny, które mają być bronione.

Rosną też szybko potrzeby pożyczkowe (planowane potrzeby netto w Polsce na 2025 r. to 366,9 mld zł). Kraje europejskie, już teraz i Polska, mają wysokie deficyty sektora, przekraczające unijne limity referencyjne wyniku sektora 3 proc. PKB (w Polsce w 2025 r. deficyt budżetowy planowany w ustawie budżetowej to 289 mld zł, czyli 7,3 proc. PKB). Kraje te usiłują zmniejszyć je, jak np. Francja w 2027 r. z 6,1 proc. do 4 proc. Polska i sześć krajów w związku z otwartą procedurą nadmiernego zadłużenia, formalnie po części przymkniętą, zmniejszyć powinny zarówno deficyt, jak i dług publiczny, gdyż nadmierne i rosnące uzależniają władze publiczne i degradują kraje. Choć kraje te nie muszą tego obecnie czynić, gdyż otrzymały pozwolenie przewodniczącej Komisji na „escape clause of the Stability and Growth Pact” w stosunku do inwestycji obrony, będą musiały w przyszłości dokonać spłaty.

Którą z dwu koncepcji geopolitycznych powinna przyjąć Polska? W świetle danych, wydaje się, że jedynie realna jest ta najbezpieczniejsza, najtańsza i najkrótsza. Jest to droga transatlantycka, która prowadzi z Waszyngtonu przez Londyn, Paryż, Berlin do Warszawy. Stąd jest dobry start i droga do Kijowa już wytyczona. Nie ma innej.

O autorce Prof. Elżbieta Chojna-Duch Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Członkini RPP w latach 2010-2016, wiceminister finansów w latach 1994-1995 i 2007-2009.

