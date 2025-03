Po pierwsze, jest to dowód na to, że większość niemieckiej klasy politycznej zrozumiała, że Rosja stanowi realne zagrożenie. Także dla Republiki Federalnej. Fatalnego z polskiego punktu widzenia kanclerza, socjaldemokratę Olafa Scholza, któremu przez trzy lata nie przeszło przez usta stwierdzenie, że „Rosja musi wojnę w Ukrainie przegrać”, zastępuje chadek Friedrich Merz, który o tym mówił wprost.

A słowa mają znaczenie. I – o ile nie jest się Donaldem Trumpem – zwyczajowo pokazują kierunek polityki danego państwa. To dopalenie finansowe skłania do wniosku, że po dziesięcioleciach zaniedbań Niemcy znacznie poprawią swoje zdolności do obrony i poważnie potraktują zobowiązania sojusznicze, a np. ich brygada, która ma stacjonować na Litwie, faktycznie się tam znajdzie w 2027 r.

Na ogromnych wydatkach obronnych Niemiec skorzysta także Polska

Po drugie, taki zastrzyk finansowy, który w większości będzie wydany w niemieckim, czy szerzej europejskim, przemyśle zbrojeniowym, pozwoli mu się mocno rozwinąć. Zapowiadana skala jest olbrzymia. Komisja Europejska proponuje fundusz dłużny, który ma 150 mld euro, a Berlin mówi o kwocie trzy razy większej. A do tego mają jeszcze dojść inwestycje w infrastrukturę.

O ile nie ma się co łudzić, że polskie firmy z sektora zbrojeniowego będą wielkimi beneficjentami ogromnych wydatków Berlina, o tyle jednak delikatny efekt fali powinien dotrzeć także do nas. Niemcy to nasz największy partner handlowy. Jeśli gospodarka nad Renem na tym skorzysta, a kryzys w sektorze automotive za Odrą choć trochę zostanie osłodzony prężnym rozwojem zbrojeniówki, to będzie na tym korzystać także gospodarka nad Wisłą. To system naczyń połączonych. I tak jeśli w przygranicznym Görlitz zbrojeniowy koncern KNDS kupuje dawną fabrykę lokomotyw, która już praktycznie nie działa, to najpewniej skorzystają na tym również polscy pracownicy i poddostawcy. Oczywiście lepszym rozwiązaniem byłoby nawiązanie bardzo bliskiej współpracy polskiego przemysłu zbrojeniowego z tym znacznie lepiej rozwiniętym niemieckim, ale to m.in. z powodów skomplikowanych relacji na linii Warszawa–Berlin obecnie nie ma raczej szans się udać.