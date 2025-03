Na razie faworytem jest oferta francusko-niemiecka, ale to się jeszcze może zmienić. Z kolei jak stwierdza nasz rozmówca z MAP, jeśli ta kwestia nie zostanie załatwiona do końca marca i PGZ nie złoży odpowiednich dokumentów o dofinansowanie, to w zarządzie spółki szybko nastąpią zmiany.

Z drugiej strony warto pamiętać, że po roku działania pozycja prezesa Krzysztofa Trofiniaka nie jest mocna i w branży spekuluje się, że wkrótce (zapewne po wyborach) może pożegnać się ze stanowiskiem. Jest to związane m.in. właśnie z brakiem efektów, jeśli chodzi o zwiększanie zdolności do produkcji amunicji, nieudanymi rozmowami dotyczącymi czołgów K2 czy też brakiem działań w zakresie zwiększenia zdolności produkcyjnych armatohaubic Krab.

Relacje między resortem obrony a PGZ są tak napięte, że na środowe Forum Polskiego Przemysłu Obronnego, imprezę organizowaną przez PGZ, nie przybył wiceminister Paweł Bejda, który odpowiada za zakupy zbrojeniowe, a wicepremier, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz w ostatniej chwili odwołał swój udział w panelu dyskusyjnym. Pojawił się jedynie na wygłoszenie przemówienia. Mówił m.in., że od przemysłu „oczekuje efektywności, terminowości i dostępności. To jest bardzo ważne. Nie we wszystkich obszarach to się udaje i to nie dotyczy tylko Polski, to dotyczy całego świata. Tak naprawdę terminowość dostaw jest problemem dla sił zbrojnych. Są partnerzy, którzy się z tego wywiązują, są ci, którzy wielokrotnie opóźniają, i to na rynku krajowym i na rynku światowym, więc zawsze będą premiowani ci, którzy dają rękojmię szybkiego, skutecznego i w najwyższym standardzie dostarczonego produktu, który zamawiamy”.

Kiedy można się spodziewać pierwszych efektów kooperacji PGZ z którymś z zagranicznych partnerów w obszarze amunicji? Jeśli to będzie rozbudowa istniejących zakładów, to zapewne w 2027 r., jeśli inwestycja greenfield – to jeszcze później.

Kto wyprodukuje amunicję 155 mm?

Oprócz państwowej zbrojeniówki chęć rozpoczęcia produkcji deklarują także podmioty prywatne. Wiadomo, że prace w tym obszarze prowadzi Grupa WB, z którą związana jest spółka Polska Amunicja. Jesienią było o niej głośno, gdy prywatni udziałowcy wykupili z niej udziały państwowej Agencji Rozwoju Przemysłu. – My od roku negocjujemy z Agencją Uzbrojenia wieloletnią umowę na dostawę amunicji 155 mm, podobną, jaką w 2023 r. podpisała PGZ. Niestety, nie znam terminu ewentualnego jej podpisania – mówi Paweł Poncyljusz, prezes Polskiej Amunicji.