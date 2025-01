Sławomir Dudek: Apteka dla aptekarza? A gdzie pacjent?

Zwłaszcza okoliczności wprowadzenia AdA 2.0 dla każdego eksperta śledzącego proces legislacyjny w Polsce będą bardzo symptomatyczne. Czy była to owiana złą sławą „wrzutka poselska”, czyli pojawiająca się niespodziewanie niczym królik z kapelusza poprawka nie podlegająca żadnym konsultacjom społecznym? Oczywiście, że tak. Czy przepisy doklejono do zmian w innej ustawie, której tytuł ma się nijak do farmaceutyki? Jasne, doklejono ją do… prac nad ustawą o ubezpieczeniach eksportowych.

To o co tu chodziło? Sam termin „Apteka dla aptekarza” tak naprawdę demaskuje cel regulacji. Wskazuje, że jej założeniem nie jest przede wszystkim dobro pacjenta, lecz ochrona interesów jakiejś innej grupy. Stawia w centrum aptekarza, a nie osobę, dla której apteka w ogóle istnieje, czyli klienta. To jakaś aberracja. Wyobraźmy sobie reformę edukacji, której nazwa brzmiałaby „szkoła dla nauczyciela”. Podobnie z reformą służby zdrowia – „szpital dla lekarza” czy „urzędy dla urzędników”. Nie brzmi to zbyt rozsądnie, prawda?

Monopol, którego nie ma

Wnioskodawcy „wrzutek” przepisów AdA 1.0 i 2.0 uzasadniali swoje działania rzekomym dążeniem do zapewnienia bezpieczeństwa farmaceutycznego i zahamowania procesu monopolizacji branży. Czy to prawda? Zgodnie z praktyką UOKiK (Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów) oraz polskim prawem konkurencji, istnieje domniemanie, że przedsiębiorca posiada pozycję dominującą, jeśli jego udział w rynku właściwym przekracza 40 proc. To 40 razy więcej niż zasada 1 proc. w przypadku aptek!

W teorii ekonomii, jak i praktyce stosuje się liczne mierniki mierzące koncentrację całego rynku, między innymi wskaźnik koncentracji rynku (CR, Concentration Ratio) lub wskaźnik Herfindahla-Hirschmana (HHI, Herfindahl-Hirschman Index). Według tego ostatniego rynek jest wysoko skoncentrowany, gdy ów wskaźnik przekracza wartość 2500, czyli generalnie gdy kilku największych graczy posiada ponad 70-80 proc. rynku. Podobnie, jeśli wskaźnik koncentracji CR4 (łączny udział czterech największych firm) wynosi powyżej 60 proc., rynek jest postrzegany jako skoncentrowany. To jaki sens i podstawy merytoryczne ma zasada 1 proc.? Żaden.

Na polskim rynku aptecznym na koniec 2023 r. działały 304 sieci różnej wielkości, do których należały łącznie 7102 apteki, co stanowiło ponad 56 proc. ich ogółu. Z jednej strony były aż 184 sieci posiadających po mniej niż 10 aptek (od pięciu do dziewięciu), a z drugiej strony było dziewięć sieci, które posiadały ponad 100 aptek. Łączny udział tych największych sieci w liczbie aptek ogółem wyniósł ok. 27 proc. Z kolei niemal 44 proc. wszystkich aptek to apteki indywidualne lub prowadzone przez firmy skupiające 2-4 placówek.

Według obiektywnych miar wykorzystywanych w ekonomii czy stosowanych w praktyce przez urzędy antymonopolowe, rynek apteczny w Polsce jest rynkiem na którym poziom koncentracji jest bardzo niski. Mówienie o rzekomym „procesie monopolizacji” w tym sektorze jest nie uzasadnione. Analizą koncentracji na tym rynku powinien zajmować się UOKIK, który często nie waha się do nałożenia wielomilionowych kar na innych rykach, gdy zachodzą podejrzenia o naruszenie zasad konkurencji. Gdyby coś złego działo się na rynku aptecznym w kontekście zagrożenia nadmiernej koncentracji UOKiK dawno by wkroczył do akcji. Nie musiał, bo nic takiego nie zachodzi.