Będzie pozew zbiorowy za „Aptekę dla aptekarza 2.0”?

Były premier i minister gospodarki, a dziś senator, Waldemar Pawlak przypomniał, że „wola polityczna okazała się silniejsza niż wymogi prawa. Nawet Trybunał Konstytucyjny uznał, że to niekonstytucyjna ustawa. Zła informacja jest taka, że że my tego TK nie uznajemy. To przykład budowania hipermonopoli państwowych – podobnie jak na rynku energetycznym. Można sobie wyobrazić oczywiście rolnika i to, że będzie on mógł mieć nie więcej niż 4 ha. Ale to bez sensu – ocenił Pawlak.

- Jak to naprawić? Można przyjąć rozwiązania wycinające absurdy, skonsultować w ramach dialogu społecznego z przedsiębiorcami. To jest do zrobienia spokojnie w miesiąc czasu. Regulacje trzeba przeorać z pogłębiaczem do spodu – dodał były premier.

Głos aptekarzy

Zamiar złożenia pozwu zbiorowego w sprawie „Apteki dla aptekarza 2.0” potwierdziła Ewa Budzowska, farmaceutka, właścicielka sieci „Apteki od Serca”. - Rozważany jest pozew zbiorowy. Gdyby wszyscy przedsiębiorcy się zjednoczyli kwoty żądania byłyby ogromne – powiedziała Budzowska.

- Moja sieć istnieje od 20 lat jako firma rodzinna, a utworzony program franczyzowy skupia ok. 100 aptek. Wielu farmaceutów i właścicieli aptek wciąż nie wierzy w to co wydarzyło się przy ustawie. Ja np. zastanawiam się nad sukcesją i dziś nie wygląda to tak prosto. Zmiany były de facto wywłaszczeniem, bo nie mogę dysponować majątkiem. Na razie bez sukcesu apelujemy o zmiany – dodała właścicielka sieci „Apteki od Serca”.

Edward Boehm, prokurent, członek zarządu i właściciel Aptek Hibiskus pytał „po 32 latach pracy” dlaczego właściciel sieci aptek musi w przypadku chęci sprzedaży biznesu dzielić firmę, „bo dziś jeden aptekarz może kupić tylko 4 apteki”.

- Jeśli jeden aptekarz może kupić tylko 4 apteki to my musielibyśmy podzielić firmę na 8. Jak znaleźć chętnych? Do tego dochodzi kwestia banków. Porządne firmy zadłużają się by się rozwijać, a banki mają swoje wyliczenia dotyczące wymaganej rentowności. Tymczasem w przypadku podziału wartość firmy spada dramatycznie – mówił Boehm.