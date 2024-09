To jeden z powodów, dla których udział i znaczenie UE w świecie maleje i będzie maleć. Obecnie UE stanowi 5,5 proc. globalnej ludności i 15 proc. globalnego PKB (w parytecie siły nabywczej), ale projekcje wskazują, że w 2050 r. będzie to już odpowiednio 4,5 proc. i niespełna 10 proc. Jest to ważne z wielu powodów, np. potencjału obronnego, ekonomicznego, ale także ze względu na fakt, że starzejące się społeczeństwa są z reguły konserwatywne w swoich wyborach, starają się raczej bronić tego, co jest, niż wybiegać w myśleniu i działaniach w przyszłość.

W kontekście demografii dla Europy istotne jest też to, co dzieje się na sąsiadującym z nią kontynencie afrykańskim: doświadcza on eksplozji demograficznej – dziś połowa ludności tego kontynentu nie ma jeszcze 20 lat, a według prognoz ONZ do 2050 r. populacja wzrośnie tam o ponad miliard. Ten dynamiczny rozwój połączony z niestabilnymi warunkami klimatycznymi może wywołać trwałą presję migracyjną, której naturalnym kierunkiem wydaje się być Europa.

Drugim istotnym wyzwaniem jest ograniczona suwerenność surowcowa i technologiczna. Unia w bardzo dużym stopniu uzależniona jest od surowców mineralnych i energetycznych pochodzących z importu. W przypadku tych drugich w blisko 60 proc. I choć po 2022 r. radykalnie spadło uzależnienie od Rosji, ale zastąpiły ją w dużej mierze kraje Azji Centralnej, Bliskiego Wschodu i Afryki, w tym wiele zaliczanych do grupy podwyższonego ryzyka. To często autorytarne reżimy. Niektóre z nich zagrożone konfliktami zbrojnymi czy zamachami terrorystycznymi. Nie można też zapomnieć o ryzykach związanych z transportem tych surowców, chociażby w związku z narastaniem napięć na niektórych szlakach żeglugowych.

Suwerenność Unii jest coraz mniejsza także w odniesieniu do technologii, np. wiele kluczowych komponentów (m.in. półprzewodniki czy niektóre substancje farmaceutyczne) produkowanych jest dziś poza kontynentem. Rosną także zagrożenia w obszarze obronności, szczególnie w kontekście konfliktu na wschodniej granicy UE oraz niepewności co do przyszłości transatlantyckiej współpracy w obliczu możliwych zmian politycznych w USA. W ich tle jawi się także pytanie o chęć pełnienia w przyszłości przez USA roli dostawcy globalnych usług publicznych, w tym w szczególności zapewniania swobody i bezpieczeństwa żeglugi.

Pozostając przy technologii, szerszym wyzwaniem jest nowy międzynarodowy podział pracy – kraje wschodzące z różnych części świata coraz częściej z powodzeniem wykorzystują postęp technologiczny, by przyciągać najbardziej produktywne i dobrze płatne miejsca pracy do siebie. UE może być więc narażona na stopniową erozję przeciętnej ich jakości, a w konsekwencji na ubożenie.