Wrocław: „Trójkąt bermudzki” opery i teatru

Na razie więc w operze odwołano zaplanowane przez niego premiery „Strasznego dworu” oraz „Jasia i Małgosi”, na które sprzedano już 2 tysiące biletów. Wcześniej z planu spadł zapowiadany latem „Cyrulik sewilski”. Jedyną operową premierą sezonu pozostanie więc „Nabucco” wyreżyserowany przez będącego już w procesie odwoływania Tadeusza Janczaka. Przez cały grudzień opera gra wyłącznie przedstawienia dla dzieci

Zarzuty wysuwane wobec Tadeusza Janczaka są podobne jak wobec jego poprzedników: przede wszystkim nieprzestrzeganie dyscypliny finansów publicznych. Jest to jednak przede wszystkim dowód, że kolejny już zarząd województwa nie radzi sobie z nadzorem podległych mu instytucji artystycznych. Samorządowcy nie potrafią określić wobec nich oczekiwań, traktują je jak każde inne przedsiębiorstwo, nie rozumieją, że oprócz menedżerowania ważna jest artystyczna kreacja. Nie wiedzą, jak określić zakres obowiązków i rozliczeń szefów.

Kryzys Teatru Polskiego

Jeszcze osiem lat temu wrocławski Teatr Polski, prowadzony przed Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, należał do czołówki polskich i europejskich scen dramatycznych. Za dyrekcji Krzysztofa Mieszkowskiego reżyserowali tam najważniejsi reżyserzy – Krystian Lupa, Ewelina Marciniak, Monika Strzępka w duecie z Pawłem Demirskim, Jan Klata, Krzysztof Garbaczewski, pracując z jednym z najlepszych zespołów aktorskich w kraju. Wymownym przykładem siły i prestiżu Polskiego była „Wycinka” Lupy. Spektakl, który przynosił zyski i miał zagraniczne zaproszenia, został jednak zniszczony, podobnie jak zespół w wyniku politycznej rozgrywki rozpoczętej przez ministra kultury Piotra Glińskiego (PiS) wspartego przez Bezpartyjnych Samorządowców, ugrupowanie obrotowe, które również teraz znajduje się przy władzy w urzędzie marszałkowskim.

Upadek Teatru Polskiego rozpoczął się po zainstalowaniu w miejsce dyrektora Krzysztofa Mieszkowskiego Cezarego Morawskiego. Miał on przywrócić porządek po „lewackiej anarchii”, ale musiał odejść po druzgoczącej kontroli NIK. Od tamtego czasu Polski nie odzyskał artystycznej pozycji. Nie jest obecny na festiwalach. Duża część aktorów zasiliła najmocniejsze stołeczne sceny – Nowy, Studio, Powszechny, we Wrocławiu zaś utworzyli z Piotrem Rudzkim Teatr W Podziemiu.

Tymczasem w Polskim doszło do tego, że na trzech scenach grano miesięcznie mniej niż 30 spektakli, z czego dużą część stanowiły farsy. Tak było przed remontem, ponieważ obecny dyrektor Jacek Gawroński zainicjował wielofazowe inwestycje „z uwagi na konieczność zmodernizowania obiektu i dostosowania go do wymogów przeciwpożarowych, co wynika z decyzji Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej oraz wymogów w zakresie dostępności”. Rozpoczęte w drugim półroczu 2024 roku potrwają do końca 2026 roku.

Jednocześnie Polski przygotowuje się do modernizacji Sceny Kameralnej. Prace modernizacyjne rozpoczną się w 2025 roku i potrwają do końca 2027 roku. To oznacza, że zespół Polskiego w latach 2025–2026 będzie miał wyłączone z użytku dwie największe sceny o łącznej pojemności ok. 850 widzów. Pozostaje trzecia na Dworcu Świebodzkim (ok. 100 widzów), jednak o jej odzyskanie stara się podobno kolej. Trudno mówić, by obecna dyrekcja paliła się do gry – dwie sceny w styczniu zapełnią się tylko przez 30 wieczorów.