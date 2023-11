Operowe Oscary dla Andrzeja Filończyka i dla poznańskiego Moniuszki

Tegoroczna gala wręczenia nagród zwanymi operowymi Oscarami odbyła się w 9 listopada wieczorem w Teatrze Wielkim–Operze Narodowej i nie

świadczy o tym, że jej gospodarze byli w szczególnie uprzywilejowanej pozycji. Polscy artyści mieli pięć nominacji, dwie z nich zamieniły się w nagrody, co trzeba uznać za potwierdzenie, że choć sami często narzekamy na kondycję teatrów operowych w Polsce, w świecie są one doceniane.

Reklama

Reklama

Stanisław Moniuszko nareszcie doceniony

Szczególnie cieszy wyróżnienie dla Teatru Wielkiego w Poznaniu, bo to dla niego już drugi operowy Oscar. Oba przyznano za inscenizacje dzieł patrona tego teatru, Stanisława Moniuszki, przez nas samych niezbyt cenione. W 2020 roku poznaniacy zdobyli nagrodę za wystawienie „Parii”, teraz światowe jury uznało, że najlepszą operą w minionym roku odkrytą na nowo jest lekceważona przez Polaków i niewystawiana „Jawnuta”. Ale też włoska reżyserka Ilaria Lanzino zaproszona przez Teatr Wielki w Poznaniu do inscenizacji „Jawnuty” w nieoczywisty sposób odczytała tę typową dla XIX wieku sielankową opowieść z happy endem o miłości tytułowej Cyganki do Polaka. Zrobiła bardzo współczesny spektakl o wykluczeniu, nienawiści i eksterminacji Romów, a muzykę Moniuszki połączyła z oryginalną muzyką romską.

Czytaj więcej Opera Michał Znaniecki nie chce już być dyrektorem Opery Wrocławskiej Niespełna cztery miesiące trwała zgodna współpraca dyrektorskiego tandemu Tomasz Janczak i Michał Znanieckiego, który właśnie postanowił zrezygnować z pracy w Operze Wrocławskiej.

Opera a problemy współczesności

Dzisiaj teatr operowy na świecie chce opowiadać o problemach współczesnego świata, gdy trwa wojna w Ukrainie, a na Bliskim Wschodzie też giną ludzie. Do obu tych tragicznych konfliktów odwoływali się często podczas czwartkowej gali w Operze Narodowej kolejni laureaci.

Nieprzypadkowo też za najlepsze przedstawienie sezonu uznano „Wojnę i pokój” Prokofiewa wystawioną w Staatsoper w Monachium. To dzieło o wojnie Napoleona z carską Rosją zrealizowane przez pracującego na Zachodzie Dmitrija Czerniakowa z udziałem śpiewaków z państw wchodzących kiedyś w skład sowieckiej Rosji nabrało wymowy politycznej.