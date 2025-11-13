Dofinansowanie procedury in vitro spotkało się z ogromnym zainteresowaniem par, które starają się o dziecko. W ubiegłym tygodniu Kanał Zero informował, że pieniądze na ten cel wyczerpały się.

W odpowiedzi na pytania „Rzeczpospolitej” resort przekazał, że „minister zdrowia przeznacza corocznie z budżetu państwa nie mniej niż 500 mln zł na realizację programu polityki zdrowotnej leczenia niepłodności (…). W tym roku kwota ta została już zwiększona do wysokości 600 mln zł. Ministerstwo Zdrowia nie planuje dalszych zwiększeń środków na realizację programu”.

In vitro: „Program cieszy się dużym zainteresowaniem pacjentów”

W Polsce procedurę in vitro finansowaną ze środków publicznych realizuje 58 ośrodków medycznie wspomaganej prokreacji. Jak informuje Ministerstwo Zdrowia, środki na realizację programu zostały przekazane realizatorom w formie dotacji. Do końca września 2025 r. resort rozdysponował 594 103 021 zł z 600 mln na ten rok.

Ministerstwo wskazuje, że rozdysponowane środki są wypłacane na podstawie wniosków składanych przez realizatorów po wykorzystaniu co najmniej 70 proc. przekazanych pieniędzy lub zabezpieczone na poczet wypłat po złożeniu stosownego wniosku. „W przypadku, gdy ośrodek nie posiada aktualnie funduszy, oznacza to, że przyznane na bieżący rok środki zostały wykorzystane” – wskazuje MZ. I uzupełnia, że „każdy z ośrodków wspomaganej prokreacji realizujący program podpisał aneks na 2025 r., w którym zawarte zostały kwoty przyznane na bieżący rok”.

Resort zdrowia przyznaje, że program cieszy się dużym zainteresowaniem pacjentów.