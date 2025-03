Podwyżka składki zdrowotnej uratuje budżet NFZ? To i tak za mało

Za podniesieniem składki zdrowotnej musi iść jednak faktyczna poprawa dostępności i jakości świadczeń zdrowotnych – zauważyła dr hab. prof. SGH Anna Ruzik-Sierdzińska, ekspertka ds. rynku pracy i polityki społecznej. W przeciwnym wypadku – ostrzegała – podwyżka zostanie potraktowana jako kolejny podatek i może mieć destrukcyjny wpływ na rynek pracy oraz na faktyczną wysokość wpływów do NFZ, chociażby z uwagi na ryzyko wzrostu szarej strefy.

Druga z propozycji think tanku to wprowadzenie dodatkowej składki zdrowotnej opłacanej przez pracodawców w wysokości 2,5 proc. wynagrodzenia brutto. Przedstawiony wariant zakłada stopniowe wdrażanie takiej składki przez pięć lat począwszy od stopy 0,5 proc. w pierwszym roku, podnoszonej o 0,5 pkt proc. w kolejnych latach. W perspektywie 2027 r. przyniosłoby to NFZ-owi 41,9 mld zł, co odpowiada 37,6 proc. luki finansowej. Autorzy raportu zauważają jednak, że konsekwencją wdrożenia dodatkowej składki na ubezpieczenie zdrowotne będą zmniejszone wpływy z tytułu CIT, co mogłoby przyczynić się do pogłębienia deficytu budżetowego.

Czas na wyższy wiek emerytalny

Inne możliwe źródło finansowania ochrony zdrowia to zrównanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn w okresie najbliższych pięciu lat, a następnie podniesienie go do 67 lat w perspektywie 2031 roku. W latach 2025–2027 wyrównanie wieku emerytalnego przyniosłoby NFZ-owi 5,4 mld zł, a po zakończeniu zmian wpływy za 2031 rok wyniosłyby 12,23 mld zł.

– Wydłużenie wieku emerytalnego w znacznym stopniu zwiększy źródła finansowania opieki zdrowotnej, co jest naturalne, niemniej jednak zwiększenie aktywności zawodowej też wpływa na stan zdrowia populacji. Jest niczym motywacja do większej aktywności zarówno fizycznej, jak i umysłowej – zauważył Artur Białoszewski, epidemiolog z Think Tanku SGH dla Zdrowia.

Natomiast dosyć odważne jest założenie, żeby o pięć lat podnieść wiek emerytalny w ciągu pięciu lat – oceniła dr hab. prof. SGH Anna Ruzik-Sierdzińska. Jak dodała, ekonomia polityczna pokazuje, że to jest niewykonalne, zwłaszcza w kontekście przegłosowania takich zmian i trwającego okresu przedwyborczego. – Ale zgadzam się, że zrównanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn to bardzo dobry kierunek – uzupełniła. Obecnie Polska ma najniższy wiek emerytalny kobiet w Europie.