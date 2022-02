Najnowsze dane resortu zdrowia mówią, że w Polsce hospitalizowanych jest 18 477 osób, u których za pomocą testu stwierdzono koronawirusa SARS-CoV-2 - w ciągu tygodnia liczba pacjentów spadła o 475. To pierwszy spadek tydzień do tygodnia po trzech tygodniach wzrostu i najwyższy dobowy spadek od ponad miesiąca. Liczba zajętych respiratorów w ciągu ostatnich siedmiu dni spadła o 137, do 1 052. Przed rokiem 16 lutego pacjentów z koronawirusem było 12 318, a podłączonych do respiratorów - 1 274.

Po wtorkowym wzroście w środę odnotowano dobowy spadek liczby osób objętych kwarantanną, wynoszący 7,5 tys. Tygodniowy spadek przekracza 265 tysięcy. Kwarantanną z uwagi na możliwość występowania SARS-CoV-2 objęto w Polsce 292 315 osób. Dla porównania, 16 lutego 2021 r. liczba ta wynosiła 139 469. Od początku epidemii za ozdrowiałych uznano ponad cztery miliony 715 tysięcy zakażonych, w ciągu ostatnich siedmiu dni - 308 tys.

Komunikat Ministerstwa Zdrowia dotyczący liczby nowych przypadków koronawirusa i zgonów związanych z COVID-19 zostanie opublikowany o godz. 10:30. W ciągu ostatnich siedmiu dni badano dziennie średnio 115,92 tys. próbek i informowano o 30 555 nowych przypadkach. W tym samym okresie (9-15 lutego) przed rokiem dziennie badano 43,28 tys. próbek, a dodatnich wyników testów było 5 544 na dobę.

Podana we wtorkowym komunikacie liczba nowych przypadków (22 267) była o 38,1 proc. niższa niż tydzień wcześniej. Trend spadkowy utrzymuje się od dwóch tygodni.