- Ludzie nie idą (do lekarza - red.) kiedy mają pierwsze objawy, tylko wtedy, kiedy nie widzą innego wyjścia. Obawiają się kwarantanny, izolacji, problemów w pracy. Dopiero jak już naprawdę źle się czują, to idą. Z punktu widzenia wirusologa to jest tragedia - powiedział w rozmowie z Jackiem Nizinkiewiczem wirusolog prof. Włodzimierz Gut.