Z zapowiedzi przedstawicieli rządu oraz nieoficjalnych doniesień wynikało, że w środę podane do publicznej wiadomości miały zostać kolejne kroki władz związane z koronawirusem SARS-CoV-2. Spodziewana była decyzja o skróceniu okresu nauki zdalnej, obowiązującej w klasach V-VIII szkół podstawowych oraz szkołach ponadpodstawowych do 27 lutego. Szef resortu zdrowia zapowiedział decyzję o redukcji infrastruktury szpitalnej przeznaczonej do walki z COVID-19 i przywróceniu jej do leczenia innych chorób. Na godz. 12:30 we wtorek zapowiedziano konferencję prasową ministra zdrowia Adama Niedzielskiego oraz ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka poświęconą "bieżącym decyzjom wynikającym z sytuacji epidemicznej w kraju".

- Widzimy wyraźnie, że za nami jest apogeum piątej fali - powiedział szef resortu zdrowia. Dodał, że dowodem tego stanu rzeczy jest m.in. spadek liczby zleceń na testy na koronawirusa z POZ. - Tendencja spadkowa, z którą mamy do czynienia, to jest już tendencja stała - zaznaczył. - Scenariusz dla piątej fali szybkiego wzrostu i szybkiego spadku wydaje się, że jest najbardziej prawdopodobny - podkreślił. Adam Niedzielski mówił, że w lutym "wyczerpie się poważne zagrożenie dla systemu opieki zdrowotnej". Wyraził nadzieję, że w marcu będzie można podejmować odważne decyzje odnośnie znoszenia restrykcji. - Jestem optymistą. Mamy do czynienia z początkiem końca pandemii - oświadczył.



Minister mówił o spadku liczby hospitalizacji osób z koronawirusem. - Zdecydowaliśmy,aby przywrócić co najmniej 5 tys. łóżek do normalnego systemu - ogłosił. Oznacza to, że tzw. łóżek covidowych zostanie 25 tys. Niedzielski przyznał, że doszło do powstania tzw. długu zdrowotnego, czyli sytuacji, w której pacjenci się nie zgłaszali do leczenia lub nie było dla nich miejsca w placówkach służby zdrowia.



- Druga decyzja dotyczy zasad związanych z izolacją i kwarantanną - oświadczył minister zdrowia. Ocenił, że system stał się mało przejrzysty i wymaga rewizji. - To nie tylko kwestia uproszczenia - zaznaczył. Dodał, że przebieg choroby przy wariancie Omikron jest krótszy. - Od 15 lutego będziemy stosowali 7-dniową izolację - ogłosił.

- Od 15 lutego będziemy mieli naliczaną kwarantannę dla współdomowników wyłącznie w okresie izolacji współdomownika. Jak zaczyna ktoś chorować, to zaczyna się kwarantanna i nie ma dodatkowego naliczania po zakończeniu izolacji - przekazał.



- Likwidujemy instytucję tzw. kwarantanny z kontaktu - oświadczył.



Minister Czarnek powiedział, że nauka zdalna skończy się o tydzień wcześniej niż zakładano. - 21 lutego definitywny koniec nauki zdalnej - ogłosił.