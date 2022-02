Przed tygodniem Ministerstwo Zdrowia informowało o 39 114 nowych przypadkach koronawirusa SARS- CoV-2. Od pięciu dni trwa spadek liczby zakażeń tydzień do tygodnia. Czy ten trend spadkowy utrzymuje się? - Zdecydowanie utrzymuje się - powiedział w Radiu Plus rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz. - Mamy kolejny dzień, w którym odnotujemy spadki - przekazał. Andrusiewicz nie chciał ujawnić dokładnej liczby nowych przypadków, powiedział jedynie, że "będzie to wynik mniejszy niż w ubiegłym tygodniu". Komunikat Ministerstwa Zdrowia dotyczący liczby nowych przypadków koronawirusa i zgonów związanych z COVID-19 zostanie opublikowany o godz. 10:30.

Wojciech Andrusiewicz zaznaczył, że spadkowi liczby nowych przypadków towarzyszy spadek liczby zleceń na testy na koronawirusa wystawianych przez lekarzy POZ oraz liczby wykonywanych testów. - To jest świadectwo tego, że raczej z tej 5. fali powoli schodzimy - ocenił.

"W zbliżającym się tygodniu będziemy podejmować decyzje o redukowaniu infrastruktury szpitalnej przeznaczonej do walki z COVID-19 przywracając ją do leczenia innych chorób" - zapowiedział w niedzielę minister zdrowia Adam Niedzielski. - Na pewno nie będziemy zmniejszać równomiernie (liczby) łóżek w każdym województwie - powiedział we wtorek Andrusiewicz. Decyzja ma zapaść "raczej" w środę.

Rzecznik był również pytany, czy w przyszłym tygodniu dzieci wrócą do nauki stacjonarnej. Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek mówił, że decyzja ma zapaść w tym tygodniu. - Przyjmijmy, że możliwa jest swego rodzaju hybryda - nie mówię tu o hybrydowym nauczaniu w każdej szkole, ale taka hybryda ogólnopolska. Nie wykluczamy, że w części województw ten powrót będzie się mógł odbyć, a w części jeszcze nie - oświadczył Andrusiewicz.

Dodał, że "bazą" do podejmowania decyzji mają być dane o skali zakażeń w danym województwie, liczbie ognisk koronawirusa w szkołach, liczbie zleceń z POZ oraz o hospitalizacjach. - Nie jest wykluczone, że w ograniczonym zakresie ten powrót do szkoły się odbędzie - stwierdził rzecznik Ministerstwa Zdrowia. Kiedy skończy się nauka zdalna? - Poczekajmy do decyzji, którą wspólnie podejmą minister Adam Niedzielski i minister Przemysław Czarnek - oświadczył Andrusiewicz.