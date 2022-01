W poniedziałek Rada Medyczna, organ doradczy premiera Morawieckiego, w oświadczeniu stwierdza, że osoba pełniąca funkcję publiczną, która neguje wartość szczepień, powinna stracić stanowisko.

Stanowisko rady Medycznej ma związek ze sprawą małopolskiej kuratorki Barbary Nowak, która w rozmowie z Radiem ZET nazwała szczepienia "eksperymentem", którego efekty uboczne są jeszcze nieznane.

- Podtrzymujemy tę opinię i to jest jasne i klarowne, ponieważ szczepienia mają podstawową rolę w zapobieganiu nieszczęściu, jakim jest ciężka choroba i śmierć - powiedział prof. Andrzej Horban w rozmowie z RMF FM.

- Jeżeli ktoś się wypowiada na temat szczepień negatywnie, to zaczyna podważać politykę państwa i osoba taka nie powinna pełnić funkcji publicznych. To jest jasna, zdecydowanie opinia Rady, którą też podtrzymuję - dodał.

- Pani Barbara Nowak powinna zostać zdymisjonowana kompletnie, totalnie i nie powinna się zajmować w ogóle medycyną, ponieważ o tym nie ma pojęcia. W tej chwili wszyscy się znają na wszystkim, łącznie z pańskimi kolegami zawodowymi - mówił prof. Horban.

We wtorek sejmowa Komisja Zdrowia rozpatrzyła i pozytywnie zaopiniowała projekt ustawy o weryfikacji covidowej. Nie przeszedł wniosek dotyczący obowiązku szczepień parlamentarzystów.

Dlaczego posłowie nie chcą obowiązkowych szczepień? - Trzeba spytać posłów. Mamy zdecydowanie zdanie jako lekarze, jako członkowie Rady Medycznej, nie można odrzucać 300 lat postępu medycyny i wracać do 18 wieku - odpowiedział Horban

- Należy wprowadzić mechanizmy prawne, które w pewien sposób przymuszają do szczepienia ludzi, którzy nie chcą się szczepić lub nie mają takiej możliwości. Słowo obowiązkowe szczepienia oznacza, że państwowa administracja medyczna musi zorganizować szczepienia w taki sposób, żeby one były bezpłatne, dostępne i możliwe do przeprowadzenia. Z drugiej strony jest wprowadzanie czegoś, co byśmy nazwali restrykcjami albo nakłanianiem obywatela - kontynuował.

- Paszporty covidowe to jest pewna forma utrudnienia życia obywatelowi, który się nie zaszczepili i ułatwianie temu, który się zaszczepił - dodał.