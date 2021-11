- Zakładamy możliwość, że punktowe ograniczenia będą wprowadzane, staramy się, by były wprowadzane później niż wcześniej - mówił rzecznik rządu, Piotr Müller, pytany o to czy rząd rozważa powrót do obostrzeń w związku z rosnącą liczbą zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2.