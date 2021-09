Obecna fala zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2, napędzana wariantem Delta, skłania władze niektórych stanów - m.in. Queensland i Australii Zachodniej - do deklaracji, iż mogą one nie otworzyć swoich granic nawet wtedy, gdy wyszczepią 70-80 proc. populacji. Tymczasem australijski rząd chce, aby - po osiągnięciu tego poziomu wyszczepienia - kraj wrócił do normalności i skończył ze stosowaniem lockdownów.

Reklama

Obecnie lockdowny obowiązują w Sydney i Melbourne, dwóch największych miastach Australii oraz w stolicy kraju, Canberze. W pozostałych stanach praktycznie nie notuje się zakażeń. Lockdown w Sydney obowiązuje od 26 czerwca i ma obowiązywać co najmniej do końca września.

Czytaj więcej Świat Koronawirus. Premier Australii o lockdownach: Tak się nie da żyć Premier Australii, Scott Morrison, oświadczył w poniedziałek, że w kraju muszą być łagodzone, wraz z postępem programu szczepień, obowiązujące obostrzenia związane z wzrostem liczby zakażeń koronawirusem napędzanym transmisją wariantu Delta.

W pełni zaszczepionych na COVID-19 jest obecnie 36 proc. Australijczyków. Aby przyspieszyć akcję szczepień Australia kupiła m.in. milion szczepionek Pfizer/BioNTech od Polski i pożyczyła 500 tys. szczepionek od Singapuru (ma oddać taką samą ilość po otrzymaniu kolejnej dostawy szczepionek).



Premier Queensland, Annastacia Palaszczuk sugerowała, że może nie otworzyć granic stanu dopóki wszystkie dzieci poniżej 12 roku życia nie zostaną zaszczepione na COVID-19 (obecnie żadnej ze szczepionek nie dopuszczono do szczepień w tej grupie wiekowej).

Reklama

1431 Tyle zakażeń wykryto w Nowej Południowej Walii w ciągu ostatniej doby. To rekord

W piątek Palaszczuk stwierdziła, że chce zobaczyć dokładne analizy mówiące o tym, jak COVID-19 może wpływać na dzieci.



- Trwam przy tym, w co wierzę... Zadaję proste pytania Scottowi Morrisonowi i członkom gabinetu - mówiła Palaszczuk w Brisbane.



- Zamiast walczyć i atakować się, poprowadźmy uczciwą, opartą o wiedzę konwersację - dodała odnosząc się do krytyki, jaka spadła na nią ze strony przedstawicieli rządu federalnego.



Autopromocja TURYSTYKA.RP.PL Poszerzaj swoje HORYZONTY, sprawdź najlepsze źródło branżowej wiedzy CZYTAJ WIĘCEJ

W Australii dzieci w wieku 12-15 lat mają być szczepione od 13 września.



Minister finansów, Simon Birmingham zarzucił Palaszczuk, że ta "skupia się na strachu, a nie na spokojnej analizie opartej na faktach".

Reklama

Lockdown w Sydney obowiązuje od 26 czerwca i ma obowiązywać co najmniej do końca września

W Nowej Południowej Walii, epicentrum obecnej fali epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 w Australii, wykryto w ciągu ostatniej doby rekordowe, 1 431 zakażeń koronawirusem. Zmarło 12 chorych na COVID-19.



Premier stanu Gladys Berejiklian ostrzega, że w najbliższych dwóch tygodniach można się spodziewać rekordowych dobowych przyrostów liczby zakażeń.



W Wiktorii, stanie, którego stolicą jest Melbourne, wykryto w ciągu doby 208 zakażeń. Zmarła 1 osoba chora na COVID-19.



Łącznie w Australii wykryto blisko 58,2 tys. zakażeń koronawirusem. Zmarło 1 032 chorych na COVID-19.