Dwa w tym roku cięcia stóp procentowych – w maju i lipcu, z 5,75 do 5 proc. – przekładają się na spadek kosztów kredytów hipotecznych. Dostępność mieszkań powoli się poprawia także dzięki niewielkim obniżkom cen mieszkań.

Ze wstępnych danych portalu RynekPierwotny.pl wynika, że średnia cena ofertowa nowych lokali w Trójmieście pod koniec lipca to nieco ponad 16,6 tys. zł za mkw., o 1 proc. mniej niż w czerwcu. Także w Łodzi przeciętna cena lokali deweloperskich spadła o 1 proc. do ok. 11,5 tys. zł/mkw. W innych dużych miastach ceny w ciągu miesiąca się nie zmieniły. W Warszawie wynoszą ok. 18 tys. zł za mkw., w Krakowie – 16,7 tys. zł, we Wrocławiu – 14,7 tys. zł, w Poznaniu – niespełna 13,6 tys. zł. Także na rynku wtórnym ceny nie galopują.

Rata kredytu a czynsz

Stawki za mieszkania o powierzchni 30, 50 i 70 mkw. analizują Rankomat.pl i Rentier.io. Najdrożej jest w Warszawie, gdzie najem 30-metrowej kawalerki kosztuje średnio 2 735 zł miesięcznie. W Toruniu czy Białymstoku za podobną kwotę można wynająć 70-metrowe mieszkanie. Na najem 50 mkw. w stolicy trzeba mieć 3 643 zł, a 70 mkw. – 4 947 zł. W Gdańsku, Krakowie i Wrocławiu najem mieszkania o powierzchni 30 mkw. kosztuje ok. 2 400 zł, a 50 - metrowego – ok. 3 100 zł.

Analitycy serwisów Rankomat.pl i Rentier.io zauważają, że przeniesienie się z mieszkania wynajmowanego do własnego jest dziś nieco łatwiejsze niż kilka miesięcy temu, choć trudno mówić o wielkich zmianach. W większości badanych miast rata kredytu (na 30 lat, z 10-proc. wkładem własnym) nadal jest znacznie wyższa niż stawka najmu. – Rekordzistą jest Kraków. Zamiana wynajmowanej kawalerki o powierzchni 30 mkw. na własne mieszkanie o takiej samej powierzchni oznacza wzrost wydatków o 512 zł miesięcznie – szacują analitycy. Stawka najmu 50-metrowego mieszkania w Krakowie jest niższa niż rata kredytu o 1 187 zł, lokalu 70-metrowego o 1 954 zł. Duże różnice odnotowano też w Warszawie. Przeniesienie się do własnego mieszkania z 30-metrowej kawalerki oznacza wzrost wydatków o 483 zł, z lokalu 50-metrowego o 1 066 zł, a z 70-metrowego o 1 752 zł.

We Wrocławiu różnice między stawką najmu a ratą kredytu wynoszą 254 zł (30-metrowa kawalerka), 646 zł (50-metrowe mieszkanie) i 1 029 zł, w Gdańsku 101 zł, 614 zł i 1 067 zł, w Poznaniu – 263 zł, 632 zł i 1 017 zł, w Katowicach – 306 zł, 754 zł i 1 079 zł – wszędzie korzystniej wciąż wypada najem.