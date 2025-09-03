W dzisiejszym podcaście „Twój Biznes” między innymi:

Radary i amunicja dla polskiego Wojska

W Kielcach rozpoczął się 33. Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego. Największe emocje wywołały podpisane umowy – Agencja Uzbrojenia kupi od Polskiej Grupy Zbrojeniowej 28 radarów pasywnej lokacji za blisko 4 mld zł. Z kolei WB Electronics i południowokoreańska Hanwha Aerospace utworzą spółkę produkującą pociski rakietowe do wyrzutni Chunmoo. Polska ma także szansę na transfer technologii od brytyjskiego BAE Systems, co wzmocni niezależność produkcji amunicji.

Polska liderem wzrostu cen mieszkań w Europie

Według raportu Deloitte Property Index, Polska w 2024 roku była liderem wzrostu cen mieszkań w Europie. W Krakowie ceny ofertowe wzrosły aż o 28 proc.. Niestety, dostępność mieszkań pogarsza się również przez wysokie koszty kredytów hipotecznych – drożej jest tylko na Węgrzech. NBP zapowiada cięcia stóp procentowych, ale nie zmieni to faktu, że ceny rosną szybciej niż wynagrodzenia.

Chiny zwiększają zakupy rosyjskiego gazu

Podczas szczytu Szanghajskiej Organizacji Współpracy, Gazprom i China National Petroleum Corporation podpisały porozumienie dotyczące zwiększenia eksportu gazu do Chin. Strony uzgodniły także budowę gazociągu Siła Syberii 2, który ma transportować gaz z Półwyspu Jamalskiego przez Mongolię. Szczegółowe warunki finansowe dopiero zostaną wynegocjowane – Pekin najpewniej wywalczy znaczne rabaty.

Złoto z nowym rekordem i perspektywą dalszych wzrostów

Cena złota po raz pierwszy w historii przekroczyła 3500 dol. za uncję. Eksperci, m.in. Marek Rogalski z DM BOŚ i Andrzej Kiedrowicz z PKO BP, wskazują na możliwość kontynuacji wzrostów dzięki słabszemu dolarowi, możliwemu luzowaniu polityki Fed oraz napiętej sytuacji geopolitycznej. Równolegle rośnie zainteresowanie srebrem, którego kurs wzrósł już o 40 proc. w tym roku.

