A Edyta Krakowiak zaznacza, że w ujęciu rocznym ceny mieszkań w blokach z wielkiej płyty wykazują tendencję wzrostową. – W 2024 r. średnia cena mkw. lokali w takich budynkach wzrosła w Warszawie o ok. 8 proc. rocznie – wskazuje. – Wzrost jest wynikiem kilku czynników, m.in. ograniczonej podaży mieszkań w centralnych lokalizacjach i rosnącego zainteresowania mieszkaniami z rynku wtórnego.

Na łódzkim rynku, jak mówi Michał Grzeląska, dyrektor Freedom Łódź Wierzbowa, ceny nie rosną. – Widać raczej lekką korektę w dół – zauważa. – NBP pokazuje to samo: średnie ceny mieszkań z rynku wtórnego w Łodzi spadły, a w ujęciu rok do roku praktycznie stoją w miejscu. Biorąc pod uwagę inflację, to realnie mamy delikatny spadek wartości. Kupujący mocniej negocjują, a sprzedający – jeśli naprawdę chcą sprzedać – muszą się do tego dostosować – podkreśla.

Łódź o połowę tańsza niż Warszawa

W Łodzi wielka płyta to wciąż spory kawałek rynku wtórnego. – To głównie takie osiedla, jak Retkinia, Widzew-Wschód, Widzew-Olechów czy Teofilów – wskazuje Michał Grzeląska. – Klienci wciąż pytają o te lokale, głównie ze względu na lokalizację. Jednak kupują ostrożniej, licząc dokładnie, co da się kupić za konkretną kwotę.

Wysypu ofert dyrektor z Freedom w ostatnim czasie nie widzi. – Rok do roku różnica jest, owszem, ogromna, ale od kilku miesięcy podaż jest stabilna – wyjaśnia. – Ci, co mieli sprzedać, wystawili mieszkania już w zeszłym roku. Teraz rotacja jest mniejsza, ale dobre lokalizacje i te mieszkania, które są dobrze wycenione, nadal się bronią – zapewnia. W Łodzi na dwupokojowe mieszkanie o dobrym standardzie, z dobrym adresem, trzeba mieć 370 tys. zł – 500 tys. zł. – Za mieszkania po generalnym remoncie, w topowych punktach miasta, może ciut więcej, ale nadal jesteśmy o 50 proc. tańszym rynkiem niż Warszawa – zaznacza Michał Grzeląska. – Bariera 10 tys. zł za mkw. mieszkania jest trudna do przekroczenia – w tej cenie mamy mieszkanie po generalnym remoncie z wymienionymi instalacjami i sprzętem AGD na gwarancji. Wielkość mieszkań dwupokojowych waha się od 34 do 52 mkw. Łatwo policzyć, ile musimy przeznaczyć na takie mieszkanie.

Wielkopłytowych mieszkań nie brakuje na Pomorzu. – W Trójmieście wielka płyta – czy szerzej mówiąc, bloki z czasów PRL-u – trzyma się mocno. Gdańskie Przymorze, Zaspa, Morena, Chełm, a w Gdyni Obłuże czy Chylonia – to rejony, gdzie takich mieszkań wciąż jest sporo – mówi Łukasz Wydrowski, prezes Estatic Nieruchomości. – Oferty mieszkań w typowej wielkiej płycie w Gdańsku to ok. 180 ogłoszeń, jeśli jednak rozszerzymy definicję o wszystkie starsze bloki z lat 60., 70. i 80., liczba dostępnych lokali rośnie nawet kilkukrotnie. Szacunkowo w całym Trójmieście na rynku wtórnym jest dostępnych ponad 1,5 tys. – 1,8 tys. takich lokali. Co istotne – ta liczba rośnie.

W ocenie Wydrowskiego właściciele nieruchomości wyczuwają, że rynek wchodzi w fazę ochłodzenia. – Chcą zrealizować zysk, póki ceny trzymają wysoki poziom – mówi prezes. – Do tego dochodzi rosnąca konkurencja. Ci, którzy kupili mieszkanie tanio w poprzednich latach, dziś szukają wyjścia z inwestycji.