Skierowany w marcu do konsultacji projekt nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz niektórych innych ustaw zakłada m.in. rezygnację z możliwości organizowania zdalnych walnych zgromadzeń. Przewiduje też, że członka spółdzielni w posiedzeniach „walnego” będą mogły reprezentować tylko osoby z najbliższej rodziny. Ma to zapobiec manipulacji pełnomocnictwami, która może prowadzić do przejęcia w sposób nielegalny majątku spółdzielni lub przegłosowania niekorzystnych uchwał.

Spółdzielnie mieszkaniowe. Dlaczego seniorzy mogą zostać wykluczeni z możliwości głosowania na walnych zgromadzeniach?

Eksperci zwracają uwagę, że proponowana zmiana może sprawić, że seniorzy zostaną wykluczeni z możliwości głosowania.

– W świetle tego projektu członek spółdzielni będzie mógł udzielać pełnomocnictwa tylko osobom bliskim, a nie innym członkom spółdzielni. Oznacza to, że jeśli np. osoba starsza nie ma bliskich albo ci, którzy są w pobliżu, nie są dostępni, jest skazana na wykluczenie z uczestnictwa w walnym zgromadzeniu – zauważa dr Piotr Pałka, radca prawny specjalizujący się w prawie spółdzielczym, wspólnik Derc Pałka Kancelaria Radców Prawnych.

Jak tłumaczy, senior znajdujący się w takiej sytuacji nie może udzielić pełnomocnictwa osobom bliskim, bo ich nie ma, a jeśli ma trudności z poruszaniem, to nie może osobiście udać się na walne zgromadzenie. Pomysł udzielenia pełnomocnictwa adwokatowi czy radcy prawnemu też nie jest alternatywą, ponieważ seniorów często nie stać na takie usługi.