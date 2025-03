Według Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, najemca jest zobowiązany utrzymywać lokal oraz pomieszczenia, do używania których jest uprawniony, we właściwym stanie technicznym i higieniczno-sanitarnym określonym odrębnymi przepisami oraz przestrzegać porządku domowego. Musi też dbać i chronić przed uszkodzeniem lub dewastacją części budynku przeznaczone do wspólnego użytku. Prawa i obowiązki to jednak nie wszystko, lokator zyskuje również prawo do zachowania miru domowego, czyli spokoju zamieszkiwania danego miejsca. I choć właściciel po wynajęciu mieszkania nadal pozostaje właścicielem, to jednak tego prawa łamać nie powinien. W jakich sytuacjach może wejść do wynajmowanego mieszkania?

Czy właściciel może bez uprzedzenia wejść do wynajmowanego mieszkania?

Właściciel może mieć komplet kluczy do mieszkania, które wynajmuje, ale bez zgody najemcy nie powinien ich używać – na przykład w celu sprawdzenia stanu mieszkania. Istnieją jednak określone ustawą okoliczności, w których ma do tego prawo.

Jak wskazuje wspomniana ustawa o ochronie praw lokatorów w art. 10, jeżeli ma miejsce awaria, która może wywołać szkodę lub zagrozić bezpośrednio powstaniem szkody, lokator musi niezwłocznie udostępnić lokal, by ją usunąć. Może chodzić tutaj na przykład o zalanie sąsiadów lub o wyciek gazu. W przypadku nieobecności lokatora lub też w razie, gdy odmawia on udostępnienia lokalu, właściciel może do niego wejść w obecności policjanta lub funkcjonariusza straży miejskiej, a jeśli okoliczności tego wymagają, to także straży pożarnej. Ustawa stanowi również, że jeśli otwarcie lokalu nastąpiło w momencie, gdy najemcy lub osoby pełnoletniej stale z nim zamieszkującej nie było w domu, to właściciel jest zobowiązany do zabezpieczenia lokalu oraz rzeczy, które się w nim znajdują, do czasu aż lokator wróci. Z wykonania tych czynności powinno sporządzić się protokół.

Zapowiedziana wizyta właściciela wynajmowanego lokalu

Ustawa przewiduje również, że po wcześniejszym ustaleniu terminu lokator powinien udostępnić lokal, by dokonać okresowego (lub w uzasadnionych przypadkach też doraźnego) przeglądu stanu i wyposażenia technicznego lokalu oraz ustalenia, jakie prace są niezbędne i zostaną wykonane, a także by właściciel mógł dokonać zastępczego wykonania prac obciążających lokatora.