Ile można zarobić na wynajmie mieszkania na Pomorzu? Emmerson Evaluation podaje, że stopa zwrotu z inwestycji w kawalerkę na wynajem w Gdańsku w 2024 r. to 5,1 proc. Najem dwupokojowego lokalu w tym mieście to średni zwrot 4,4 proc., a trzypokojowego – 4,3 proc. Stopy zwrotu z najmu jednopokojowych mieszkań w Gdyni to 4,8 proc., dwupokojowych – 4,5 proc., a trzypokojowych – 4,3 proc. W Sopocie było to 3,1 proc. (stopa zwrotu z najmu kawalerki), 2,8 proc. (dwa pokoje) i 3 proc. (trzy pokoje), w Szczecinie: 5,6 proc., 4,6 proc. i 4,2 proc., odpowiednio. Jak tłumaczą analitycy Emmerson Evaluation, stopa zwrotu została obliczona jako relacja rocznego możliwego do uzyskania dochodu do ceny transakcyjnej mieszkań. Cena ta w przypadku zakupu lokalu na rynku pierwotnym została powiększona o koszt wykończenia mieszkania, a w przypadku transakcji na rynku wtórnym – o koszt remontu w celu przygotowania lokalu do wynajmu.

Czytaj więcej Nieruchomości Otworzyć Polakom drzwi do mieszkań Potrzeby mieszkaniowe są różnorodne. Jedni chcą kupować nieruchomości, korzystając m.in. z cyfrow...

Rentier.io szacuje zaś opłacalność inwestycji w mieszkania na wynajem w zależności od obłożenia. Rentowność inwestycji w Gdańsku, gdy mieszkanie jest wynajęte pełne 12 miesięcy, to 4,7 proc. netto rocznie (przy uwzględnieniu wszystkich kosztów). Gdy mamy lokatora 11 miesięcy w roku, przeciętna rentowność najmu spada do 4,2 proc. Wynajem lokalu tylko sześć miesięcy w roku da średnią rentowność 1,9 proc.

Na wynajmie mieszkania w Gdyni, gdy znajdziemy lokatora na pełne 12 miesięcy, w lutym można było zarobić 4,6 proc. netto. 11 miesięcy najmu to przeciętna rentowność najmu 4,1 proc., a sześć miesięcy – 1,8 proc. Opłacalność najmu miesz-kań w Szczecinie to 5,4 proc. netto (12 miesięcy), 4,8 proc. (11 miesięcy) i 2,1 proc. (sześć miesięcy).

Popularne kompakty dla inwestora

Paweł Grabowski, pośrednik z trójmiejskiej agencji BIG Property, zwraca uwagę na Gdańsk. To miasto, jak mówi, pozwala na dużą elastyczność w zakresie zarządzania najmem. – Lokal możemy wynajmować zarówno krótkoterminowo w systemie dobowym, średnioterminowo, np. od września do maja, i łączyć to z wynajmem krótkoterminowym w okresie wakacyjnym. Możemy też zdecydować się na stałego najemcę na rok lub dłużej – zauważa.