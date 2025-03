Jak mówi Marcin Drogomirecki, ekspert rynku nieruchomości Grupy Morizon-Gratka, dwupokojowych mieszkań szuka wielu klientów. - To zarówno single, pary, jak też rodziny z jednym lub dwójką dzieci potrzebujące małej, ciasnej, ale własnej przestrzeni – mówi Drogomirecki. - Choć zarówno najem, jak i zakup mieszkania z dwoma pokojami, to wydatek znacznie większy niż kupno kawalerki, to taka nieruchomość zapewnia zdecydowanie większy komfort codziennego życia. W zależności od liczby domowników dodatkowy pokój można przeznaczyć na sypialnię, pokój dziecięcy, gabinet do pracy czy przestronną garderobę.



Ile za lokal z dwoma pokojami

Ile wynoszą ceny dwupokojowych mieszkań? A raty kredytu zaciągniętego na taki lokal? Jakie są stawki najmu? Analiza Grupy Morizon-Gratka obejmuje oferty sprzedaży i wynajmu takich lokali w dziesięciu miastach. Średnia cena dwupokojowego mieszkania na rynku wtórnym w Warszawie to 775 tys. zł, a w Krakowie 720 tys. zł.

Dwupokojowe mieszkania z drugiej ręki w Gdańsku są tańsze o 100 tys. zł niż w stolicy. Są wyceniane średnio na 675 tys. zł. We Wrocławiu na 646 tys. zł.

- W dziesiątce analizowanych miast najmniej za statystyczne M3 trzeba zapłacić w oddalonej od Warszawy o nieco ponad godzinę jazdy samochodem, a zarazem oferującej o połowę niższe ceny, Łodzi. To 387 tys. zł – wskazuje Marcin Drogomirecki. – W Olsztynie jest to 400 tys. zł.