Mieszkania. Cenniki zamrożone, rynek w fazie stabilizacji

Czytaj więcej Nieruchomości Dopłaty do mieszkań. Zdrożeją starsze lokale? Jeśli po wprowadzeniu programu dopłat popyt na mieszkania gwałtownie wzrośnie, nieuniknione będą też wzrosty cen.

Analiza zmian w cennikach deweloperskich przynosi ciekawe wnioski. - W lutym zmiany cen objęły niespełna 10 proc. mieszkań – w 6 proc. przypadków ceny wzrosły, a w 3,9 proc. spadły. Oznacza to, że nieznacznie więcej mieszkań drożeje niż tanieje – wskazują analitycy.

W ciągu ostatnich 12 miesięcy tylko raz – w październiku 2024 r. – deweloperzy częściej obniżali ceny niż je podnosili. - Od tego czasu podwyżek jest coraz więcej, ale różnica między nimi a obniżkami wciąż jest niewielka. Obecnie wynosi niespełna 2,1 proc., podczas gdy rok temu było to prawie 10 proc. – podają autorzy barometru cen mieszkań.

Jak dodają, ceny lokali rosną wolniej niż inflacja: w lutym były na niemal identycznym poziomie, jak w styczniu. – W ujęciu realnym siła nabywcza kupujących wzrosła, a mieszkania stały się nieco bardziej dostępne – wyjaśniają analitycy. Zwracają uwagę, że choć ceny mieszkań w skali kraju pozostają stabilne, to w poszczególnych miastach są wahania. - W lutym wzrost cen odnotowano w Trójmieście, Lublinie, Wrocławiu, Bydgoszczy i Łodzi, natomiast spadki - w Szczecinie, Warszawie, Krakowie, Aglomeracji Śląskiej oraz nieznacznie w Poznaniu – wskazują autorzy barometru.

Gdzie największe zmiany cen mieszkań

W ciągu roku ceny metra mieszkań najmocniej wzrosły w Aglomeracji Śląskiej, Bydgoszczy i we Wrocławiu. - Mimo podwyżek Bydgoszcz i Aglomeracja Śląska wciąż należą jednak do najtańszych rynków w kraju. Z kolei Łódź jako jedyne miasto odnotowała spadek cen, co wynika z bardzo dużej podaży nowych mieszkań i działania prawa popytu i podaży – zaznaczają eksperci.