Programu dopłat do kredytów szybko nie będzie (jeśli w ogóle), co oznacza, że chętnych na wynajem nie powinno zabraknąć. Czy rzeczywiście można się spodziewać wzrostu popytu na tym rynku?

Wszystko wskazuje, że wiele młodych rodzin zda sobie sprawę, że szybko nie kupią własnego mieszkania z uwagi na brak programu dopłat i zaporowe ceny kredytów na rynku komercyjnym. Prawdopodobnie pojawią się oferty najmu mieszkań z dojściem do własności.

Rozwinie się też słabo zagospodarowany sektor długoterminowego wynajmu mieszkań pustych, do własnej aranżacji. W krajach zachodnich taki najem to popularna opcja, podczas gdy w Polsce najczęściej spotyka się lokale w pełni wyposażone, co rodzi ryzyko konfliktów na linii właściciel-najemca przy ocenie zużycia wyposażenia w czasie najmu.

W jakie mieszkania warto zainwestować? Jakie lepiej omijać?

Bezpieczne inwestycyjnie są lokale w dużych miastach, w dobrze skomunikowanych dzielnicach. Przy czym niekoniecznie najlepszą opcją jest ścisłe centrum wielkiego miasta, bo ceny sprzedaży np. w warszawskim Śródmieściu są już bardzo zaporowe, a stawki najmu tego nie odzwierciedlają.

Nawet jeśli weźmiemy pod uwagę wynajem w ścisłym centrum Warszawy, to w porównaniu z Ochotą, Mokotowem, Wolą, dochody z najmu są porównywalne. Dzielnice centralne mają nie tylko zalety, ale także wiele wad z punktu widzenia najemców. To nadmierny hałas, problemy z parkowaniem, mało zieleni. Dotyczy to zarówno najmu długo -, jak i krótkoterminowego.

Ile będzie można zarobić na wynajmie w tym roku? Jaką rentowność można uznać za atrakcyjną?

Inwestorzy nie są usatysfakcjonowani rentownością na poziomie 4-5 proc. przy obecnych ofertowych cenach mieszkań. W pytaniach do agencji nieruchomości wskazują na oczekiwaną rentowność 6-7 proc. W 2025 r. będzie można oczekiwać większej liczby okazji inwestycyjnych z wyższym ROI (stopa zwrotu). Wzrośnie też zainteresowanie niestandardowymi formami najmu, jak wynajem krótko - i średnioterminowy.