Mieszczanin działa na rynku od ponad 35 lat. Dostarcza oprogramowanie do zarządzania nieruchomościami. Firma łączy teraz siły z simpl.rent, polsko-brytyjskim start'upem oferującym m.in. narzędzia do weryfikacji najemców. W ramach aplikacji e-kartoteka właściciele mieszkań będą mogli korzystać z nowej funkcjonalności wspierającej proces wynajmu.

Rynek najmu mieszkań musi być bezpieczny

Jak mówi cytowany w komunikacie Piotr Pajda, założyciel simpl.rent, z aplikacji Mieszczanina korzystają zarządcy nieruchomości, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe oraz 1,5 mln ich mieszkańców.

- A my skupiamy się na tym, by rynek najmu był prostszy i bezpieczniejszy dla wszystkich stron – mówi Piotr Pajda, założyciel simpl.rent. – Wprowadzamy narzędzia do weryfikacji najemców i produkty ubezpieczeniowe zabezpieczające wynajmujących i najemców. Użytkownicy aplikacji zarządzanej przez firmę Mieszczanin– e-kartoteka, dzięki współpracy z simpl.rent, zyskują dostęp do nowej funkcjonalności wspierającej proces najmu.