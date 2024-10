Większe zmiany widać w ujęciu rocznym. Średnie stawki najmu w ostatnim roku wzrosły o 2,1 proc. We wrześniu 2023 r. roczny wzrost wynosił 7 proc., a we wrześniu 2022 r. – aż 29 proc.

Z najnowszego raportu Expandera i Rentier.io wynika, że na rynku najmu mieszkań dominują zwyżki stawek. Są jednak raczej niewielkie. Koszt wynajmu małego lokalu (30 mkw.) w III kw. br. był wyższy niż przed rokiem średnio o 3,9 proc., lokalu średniego (50 mkw.) – o 4,5 proc., a dużego (70 mkw.) – o 6,2 proc. Dla porównania: najnowsze dane GUS wskazują, że przeciętne wynagrodzenie było we wrześniu wyższe niż przed rokiem o 10,3 proc.

Expander i Rentier.io podają, że przeciętna stawka najmu małych mieszkań w Warszawie w III kw. br. to ponad 2,7 tys. zł za mkw. – o 3 proc. więcej niż rok temu, mieszkań średniej wielkości – ponad 3,6 tys. zł (2-proc. wzrost rok do roku), a mieszkań dużych – niespełna 5,1 tys. zł (6-proc. wzrost). W Krakowie jest to ponad 2,3 tys. zł (małe lokale, 3-proc. wzrost r./r.), ponad 3,1 tys. zł (średnie lokale, 4 proc.) i 3,7 tys. zł (duże lokale, 3 proc.), we Wrocławiu ponad 2,4 tys. zł (1 proc.), 3 tys. zł (0 proc.) i 3,5 tys. zł (minus 1 proc. ), w Gdańsku – 2,5 tys. zł (3 proc.), niespełna 3,2 tys. zł (3 proc.) i ponad 3,8 tys. zł (3 proc.).

W Poznaniu przeciętne czynsze za wynajem małych mieszkań wzrosły w ciągu roku o 5 proc., do 2 tys. zł, lokali średnich – o 4 proc., do 2,6 tys. zł, a lokali dużych – o 5 proc., do 3 tys. zł. W Łodzi najem niedużych lokali zdrożał w ciągu roku o 2 proc., średnio do ponad 1,7 tys. zł, lokali średniej wielkości – o 5 proc., do 2,2 tys. zł, a lokali dużych – o 1 proc., do 2,6 tys. zł. W Lublinie średnie stawki najmu małych mieszkań we wrześniu to 2 tys. zł (5-proc. wzrost r./r.), mieszkań średnich – 2,5 tys. zł (7 proc.), a dużych – 2,7 tys. zł (4 proc.), w Rzeszowie – 1,9 tys. zł (14 proc.), 2,4 proc. (7 proc.), i 2,9 tys. zł (13 proc.), a w Szczecinie – ponad 2 tys. zł (2 proc.), 2,6 tys. zł (2 proc.) i 2,9 tys. zł (1 proc.).