Czytaj więcej Nieruchomości Najem instytucjonalny. Więcej PRS we Wrocławiu Resi4Rent, operator mieszkań na wynajem PRS, powiększa ofertę we Wrocławiu. Na rynek trafiło 290 lokali w obiekcie Wrocław Jaworska.

A Alicja Kościesza z tej spółki dopowiada, że obiekty Resi4Rent odpowiadają na potrzeby mieszkańców szybko rozwijającego się miasta. - Bliskość miejsc pracy, uczelni oraz łatwy dostęp do terenów rekreacyjnych sprawiają, że oferta mieszkań w abonamencie szybko znajduje klienta – podkreśla. Umowę najmu mieszkań można podpisać na okres od trzech do 12 miesięcy.

Nowe mieszkania na wynajem instytucjonalny

- Wszystkie nasze obiekty są obłożone w ok. 98 proc. Do dalszego rozwijania usługi mieszkania w abonamencie mobilizują nas także wyniki ankiety, którą przeprowadziliśmy we wrześniu tego roku wśród mieszkańców naszych budynków. Ponad połowa badanych zdecydowanie dostrzega przewagi modelu PRS nad najmem od osób prywatnych, blisko jedna trzecia jeszcze nie ma zdania, a tylko dla ok. 8 proc. różnice między tymi formami nie są znaczące – podaje Alicja Kościesza.

Resi4Rent zarządza 5 tys. mieszkań na wynajem w sześciu miastach. Tylko w tym roku planuje zakończyć budowę ponad 1,9 tys. kolejnych lokali.

Resi4Rent działa od 2019 roku.