Lwia część naszego banku to grunty na Bielanach, to w najbliższych latach będzie naszym głównym projektem. Oprócz tego mamy działki w Warszawie i pod Warszawą, w Szczecinie, rozglądamy się też w innych miastach.

Za deweloperami burzliwe, pełne zmienności lata. Jak oceniacie perspektywy rynku mieszkaniowego?

KS: Ostatnie lata to sinusoida, pandemia, wojna, lokowanie oszczędności w nieruchomościach, stymulacja programem wsparcia dopłat. Teraz mamy okres oczekiwania i niepewności – czy będzie nowy program, dla kogo, na jakich warunkach. Niektórzy wieszczą załamanie, ale trudno sobie wyobrazić, by ceny mieszkań miały tąpnąć, skoro ceny gruntów są abstrakcyjne, potrafią sięgać w Warszawie 8–10 tys. zł w przeliczeniu na mkw. PUM, więc po dodaniu kosztów budowy należałoby sprzedawać mieszkania po ponad 20 tys. zł za mkw., żeby to było opłacalne. Z drugiej strony, za dwupokojowe mieszkanie trzeba zapłacić 1,2–1,3 mln zł i dochodzimy do momentu, że nie będzie na to rynku, bo nikt nie dostanie takiego finansowania przy obostrzonych warunkach kredytowych, a nasze zarobki nie rosną tak szybko. Dzisiaj sytuacja jest nienaturalna.

Czy zatem potrzebny jest program wsparcia zakupu mieszkań?

AS: Na pewno takie programy pomagają ludziom, którzy chcą kupić swoje pierwsze w życiu mieszkanie, którzy rozpoczęli dopiero karierę, nie mają zdolności kredytowej. Oczywiście, takimi programami zawsze ktoś czuje się pokrzywdzony, jeśli nie załapie się na kryteria i zawsze będzie dyskusja o tym, gdzie jest złoty środek. Dziś przede wszystkim potrzebna jest rynkowi jasna informacja od rządu: czy program będzie, czy nie, bo to wstrzymuje pewną część popytu.

A co poprawić po stronie podaży? Mówiły panie o absurdalnie dużych cenach gruntów…

KS: Trzeba przede wszystkim uporządkować kwestię gruntów. To ma wiele wymiarów. Nie jest tak, że w Warszawie czy innych miastach brakuje ziemi. Grunty są, ale poblokowane. Masa jest w rękach różnych instytucji. Uwolnienie takich terenów spowodowałoby normalizację na rynku.

Bardzo dużo dobrego dała specustawa, niestety, kiedy już zaczęła być szerzej stosowana, według oficjalnych komunikatów z końcem 2025 r. wygaśnie.

Co w tym kontekście z działką na Bielanach? Co się stanie, jeśli rada miasta nie da zielonego światła do końca 2025 r.?

KS: Dla takich przypadków jest okres przejściowy. Oczywiście, gdyby nie lex, ten teren byłby trudny do wykorzystania. Zgodnie z planem można tam stawiać biura, ale dziś ich tyle nie potrzeba, a po doświadczeniach Służewca Przemysłowego trudno też oczekiwać, by dominacja jednej funkcji była dla miasta korzystna. Dziś zresztą dużo biur na Służewcu jest wyburzana pod funkcje mieszkaniowe na mocy lex deweloper. Prawo powinno zacząć odzwierciedlać rzeczywistość, która się zmieniła po pandemii. Niestety, zmiana planu miejscowego to procedura trwająca latami.