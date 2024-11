Czeski inwestor Zeitgeist Asset Management powiększył polską platformę najmu o 44 mieszkania w zrewitalizowanej kamienicy przy ul. Wrzesińskiej na warszawskiej Pradze. Na sąsiedniej działce Zeitgeist zbudował blok z 87 lokalami – nieruchomość została oddana do użytkowania w czerwcu br.

Platforma Home by Zeitgeist to jeszcze 46 apartamentów w odnowionym budynku z lat 60. XX w. przy ul. Św. Barbary w Śródmieściu Warszawy, oddanych w październiku br., oraz 200 mieszkań w blokach kupionych od dewelopera w Gdańsku-Oliwie, oddanych w 2022 r.

Zeitgeist inwestuje w PRS i akademiki

- Kamienica przy Wrzesińskiej to miejsce dla osób, które obok wygody, szukają czegoś więcej. Dawnej architektury, nieszablonowych przestrzeni, unikalności. Dlatego zadbaliśmy o to, by odtworzyć detale historyczne nie tylko na klatkach schodowych i fasadzie budynku, ale też w mieszkaniach – skomentował Peter Noack, współzałożyciel i prezes Zeitgeist Asset Management. Wrzesińska 2 to pozostałość po XIX-w. pałacu wzniesionym przez Augusta Zielińskiego w 1863 r. Około 1911 r. pałac rozbudowano i przekształcono w kamienicę czynszową. Dziś najemcy mają do wyboru lokale o powierzchni od 26 do 65 mkw.

W polskim portfelu Zeitgeist Asset Management są jeszcze akademiki pod szyldem Zeitraum. Jeden na warszawskim Solcu – liczący 214 łóżek, powstały w zmodernizowanym biurowcu. Drugi – liczący 345 łóżek i kupiony jako działający obiekt - na krakowskim Podgórzu.