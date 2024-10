Na rynku gruntów trzeba być mocno elastycznym

Czy przyszły rok zapowiada się równie dobrze?

Jeśli do końca roku wykonamy transakcje, przy których pracujemy, przez co wartość transakcji w 2024 r. dobije do 750 mln zł, o powtórkę może być trudno. Dziś mogę szacować – na podstawie umów przedwstępnych i listów intencyjnych – że I połowa 2025 r. zamknie się dla nas kwotą 300–400 mln zł, co też będzie bardzo dobrym wynikiem. Dużo nowego kapitału napływa do Polski – i w tym również widzimy nadzieję.

Na potrzeby jakich segmentów rynku najczęściej poszukiwane są obecnie grunty?

Na potrzeby wszelkiego typu inwestycji z sektora living. Nie mówimy tu o „czystych” gruntach, które mają plan miejscowy pod typowe budownictwo mieszkaniowe z 8-proc. VAT, tylko o różnych działkach i nieruchomościach o innych funkcjach, które na przestrzeni lat można doprowadzić do takiego stanu, gdzie możliwa będzie zmiana wykorzystania.

Ubiegły i ten rok były dosyć intensywne, jeśli chodzi o rozmowy z firmami z rynku PRS, dużo takich tematów udaje się spinać właśnie na etapie przygotowań gruntu inwestycyjnego. Widać, że fundusze się trochę bardziej ożywiły, na pewno w sektorze prywatnych akademików trwa w tej chwili poszukiwanie lokalizacji.

Ciekawie zapowiada się także logistyka, chociaż nie można powiedzieć, że obserwujemy taki boom jak dwa lata temu. Nie oznacza to, że jest kryzys czy spowolnienie, ja bym to określił uspokojeniem rynku. Magazyny zmieniają właścicieli, sami pracujemy nad kilkoma dużymi gruntami.