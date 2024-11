Mieszkania już gwałtownie nie drożeją. Z raportu serwisu Rynekpierwotny.pl wynika, że przeciętne ceny lokali w siedmiu największych aglomeracjach od września do października się nie zmieniły. A od końca grudnia 2023 r. do końca października nowe mieszkania w stolicy zdrożały średnio o 6 proc., do niemal 17,8 tys. zł za mkw. W Krakowie ceny poszły w górę o 5 proc., do ponad 16,4 tys. zł, we Wrocławiu – o 11 proc., do ponad 14,5 tys. zł, a w Łodzi – o 10 proc., do 11,5 tys. zł za mkw.

Na rynku wtórnym mieszkania w ciągu miesiąca też mocno nie zdrożały – z wyjątkiem aglomeracji katowickiej. Jak podaje GetHome, od września do października lokale zdrożały tam o 6 proc., średnio do 8,9 tys. zł za mkw. W Warszawie ceny mieszkań używanych wzrosły w ciągu miesiąca o 1 proc., do ponad 18,4 tys. zł za mkw. Także o 1 proc., do ponad 14,4 tys. zł za mkw., poszły w górę średnie ceny lokali we Wrocławiu. W Krakowie, Trójmieście i Poznaniu przeciętne ceny ofertowe mkw. mieszkań używanych utrzymały poziom z września – to odpowiednio niespełna 17,5 tys. zł, ponad 15,8 tys. zł i ponad 12 tys. zł za mkw.

W ciągu dziesięciu miesięcy lokale używane zdrożały od 5 proc. w Krakowie, Trójmieście i Łodzi do 14 proc. w aglomeracji katowickiej.

Czytaj więcej Nieruchomości Najem krótkoterminowy. Promil rynku do uporządkowania Najem na doby nakręca ceny i stawki wynajmu mieszkań? To błędna teza, niemniej ta część rynku wymaga uregulowania.

Zdaniem Marcina Krasonia, eksperta Otodom Analytics, ostatnie dwa miesiące roku raczej nie przyniosą wielkich zmian na rynku mieszkań.

– Sprzedaż lokali przez deweloperów w miarę się ustabilizowała. Spokój mamy też w cenach – i na rynku pierwotnym, i wtórnym. Rok do roku w większości miast są wzrosty, ale w krótszym terminie widać wyraźną stabilizację – podkreśla. – Stabilizacja ta skutkuje zmniejszeniem aktywności inwestorów i flipperów, którym na stabilnym rynku jest dużo trudniej wygenerować szybkie zyski.