W Krakowie, gdzie średnia ofertowa stawka najmu kawalerki to 2,3 tys. zł, jest pod tym względem nieco lepiej. – Odsetek nowych poszukujących, z budżetem odpowiadającym średniej rynkowej, to łącznie 24 proc. – Osoby planujące rozpoczęcie poszukiwań mieszkania na wynajem w stolicy Małopolski najczęściej deklarowały jednak, że maksymalną miesięczną kwotą jest dla nich 2 tys. zł (25 proc.) i 1,25 tys. zł (22 proc.). Potem wymieniano kwoty do 1,5 tys. zł (18 proc.), do 2,5 tys. zł (16 proc.), do 1,75 tys. zł (11 proc.), do 3 tys. zł (7 proc.) i powyżej 3 tys. zł (1 proc.).

Foto: Mat.prasowe

Podobnie jest we Wrocławiu. 26 proc. nowych najemców planuje wydać na mieszkanie co najmniej tyle, ile wynosi średnia ofertowa (ok. 2,3 tys. zł). Zauważalnie wyższy odsetek najemców z możliwościami odpowiadającymi średniej stawce za wynajem kawalerek jest w Poznaniu. Jak wskazują dane Nieruchomosci-online.pl, wynajęcie jednopokojowego mieszkania w tym mieście kosztuje przeciętnie ok. 1,9 tys. zł. Taki i większy budżet zadeklarowało 30 proc. ankietowanych. Osoby dopiero wchodzące na rynek najczęściej deklarowały, że na wynajem mogą wydać do 1,25 tys. zł lub do 1,5 tys. zł. – Oczywiście, w ofercie może się trafić mieszkanie i po takiej niższej stawce (wiele zależy od standardu), ale nasze badanie generalnie pokazuje rozjazd między możliwościami osób dopiero wchodzących na rynek najmu a oczekiwaniami właścicieli – komentuje Rafał Bieńkowski. – W wielu przypadkach plany życiowe poszukujących są dość brutalnie weryfikowane przez realia rynkowe. Nowi i mniej zorientowani klienci po zapoznaniu się z ofertą mieszkań na wynajem muszą się często dostosować do innej rzeczywistości i głębiej sięgać do kieszeni.

Foto: Mat.prasowe

Stawki najmu poszły w górę

Z analiz portalu Nieruchomosci-online.pl wynika, że w ciągu ostatnich trzech lat stawki najmu w miastach wojewódzkich wzrosły – w zależności od lokalizacji – od 20 do 40 proc. – Chociaż od pewnego czasu stabilizacja czynszów lub nawet lekkie spadki obejmują coraz więcej miast, to jednak cały czas jest drogo – komentuje Rafał Bieńkowski. Właściciele mieszkań utrzymują wysokie stawki m.in. ze względu na wzrost opłat do spółdzielni (efekt inflacji i rosnącej płacy minimalnej), wysokie raty kredytów (wiele wynajmowanych lokali jest nimi obciążonych), ograniczoną dostępność mieszkań dla potencjalnych kupujących. Wiele osób nie stać na zakup nieruchomości, na czym korzysta rynek najmu.