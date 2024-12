– To świetny case do analizy na zajęciach z komunikacji – uważa. – Tymczasem na ten hucznie zapowiadany przez nową koalicję program czekało mnóstwo ludzi. Można się było jednak spodziewać, że w tak różnorodnym środowisku koalicji o zgodę będzie bardzo trudno. Sprzeczne komunikaty na temat możliwego modelu nowego programu pojawiały się cały rok. I nadal wiele osób liczy na wsparcie państwa w zakupie mieszkania, choć zapewne część z nich kupiłaby je w tym roku, gdyby tylko wiedziała, że szanse na wsparcie w 2025 r. są zerowe. Brak informacji to najgorsza informacja.

Tomasz Lebiedź, doradca i ekspert rynku, przyznaje, że na początku roku duża część sprzedających wierzyła w program dotowanego kredytu, co znalazło odbicie w wysokich cenach ofertowych. – Nawet jeśli ich mieszkania nie trafiały w prezentowane przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii założenia kredytu „zero procent” – zauważa. – Podobnie kupujący: na początku zdawali się wierzyć w ten program, ale z każdym miesiącem ich wiara gasła. Osoby, które stać na kredyt, straciły cierpliwość i przestały czekać na to „dobrodziejstwo”.

Duża oferta mieszkań

Tomasz Lebiedź uważa, że większość uczestników rynku nieruchomości przestała wierzyć w zapowiedzi dotowanego kredytu mniej więcej w połowie roku. Jego zdaniem rynek mieszkań tylko na tym zyskał. – Gołym okiem widać, że niespełnienie obietnic ministrów rozwoju spowodowało zdrowienie rynku mieszkań – uważa. – Ceny mieszkań się stabilizują, a deweloperzy, mimo braku kredytu „zero procent”, rozpoczynali w tym roku wiele inwestycji.

Część deweloperów liczyła jednak na nową falę popytu, którą miał wywołać program „Na start", co zauważa Marek Wielgo, ekspert portalu RynekPierwotny.pl.

– Prawdopodobnie jednak znacznie większy wpływ na ich zachowania miał powszechny wśród nich optymizm dotyczący poprawy dostępności kredytów udzielanych przez banki na warunkach rynkowych. Rachuby się jednak nie sprawdziły – zaznacza. – Nie dość, że w II kwartale spadła liczba udzielanych kredytów, to w maju pojawiły się wątpliwości, czy nowy program wsparcia kredytobiorców w ogóle wejdzie w życie. Potężny spadek popytu na nowe mieszkania wcale jednak nie osłabił aktywności deweloperów aż tak, jak można się było spodziewać. Przypuszczalnie dlatego, że gospodarka trzyma się mocno, a na horyzoncie są spadki stóp procentowych. Najwyraźniej deweloperzy doszli do wniosku, że chętni na mieszkania się znajdą, jeśli nie w tym, to w przyszłym roku. Czekają jedynie na korzystniejsze warunki kredytowe lub na nowy program.